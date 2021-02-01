«Манчестер Сити» героически возглавляет чемпионат Англии вопреки большим проблемам в атаке. Габриэл Жезус страдает из-за чудовищной реализации и давно стал мемом среди фанатов. Со второй опцией в атаке все еще хуже: Серхио Агуэро постоянно пропадает в лазарете, а его статистика в этой АПЛ застыла на нуле. Как без форвардов Пеп Гвардиола вообще умудрился преодолеть кризис и вырулить на вершину?

Неудивительно, что все трансферные инсайды «горожан» связаны с покупкой форварда: британские медиа утверждают, что Пеп получит на летних новичков больше 200 млн евро и обязательно вбухает их в нападающего (Эрлинга Холанна?).

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Контракт Агуэро уже давно не вызывает ничего, кроме споров: кажется, не только среди фанатов, но и руководства. Сейчас аргентинец действительно выглядит обузой. Только взгляните на эти страшные цифры.

В АПЛ-2020/21 Кун провел всего пять матчей и не отметился результативными действия. 0+0 – ужас для лидера чемпионата.

Агуэро не забивал в АПЛ уже год. Кошмар: последний раз он отличился 21 января 2020-го в игре с «Шеффилдом».

С сезона-2017/18 Кун из-за травм и болезней пропустил 283 рабочих дня. Это 51 матч – почти полтора чемпионата Англии.

У Агуэро по-прежнему огромная зарплата: аргентинец получает 355 тысяч евро в неделю.

Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Любой расчетливый босс быстренько избавился бы от неликвида, но с Серхио все не так очевидно. Во-первых, Агуэро – легенда и символ новой эры «Манчестер Сити». Он приехал на «Этихад» в 2011 году и вместе с Фернандиньо остался одним из последних представителей времени, когда «горожане» только-только набирали мощь в Англии. Во-вторых, его заслуги перед клубом неоценимы: в девяти предыдущих сезонах аргентинец лишь трижды опускался ниже 20 голов в чемпионате. И то с оговорками: в кампаниях-2013/14 (17 мячей в 23 играх) и -2019/20 (16 мячей в 24 матчах) он мало играл.

Даже в 32 года Кун еще может зажечь. В этом уверен даже Гвардиола: «Я нуждаюсь в нем. То, что Агуэро выглядел подвижным и резким в целом, – хорошая новость. Невероятно хорошая новость для нас. Мы действительно нуждаемся в нем. Но следует быть осторожными. Нельзя допустить, чтобы он, как прежде, возвращался и снова получал травму. Я хочу регулировать объем его минут на поле, но я видел, что он в порядке, – и я обожаю этого парня».

Эти слова Пеп произнес в декабре, и даже за короткий отрезок мнение могло измениться. С того момента Кун так ничего и не забил, не особо помог команде в сложнейший Boxing Day и слег с коронавирусом. Так что большую часть сезона «Сити» страдает без форвардов: в атаке периодически бегает Жезус (тоже ловит травмы), но чаще выходят непрофильные Ферран Торрес, Рахим Стерлинг и Рияд Марез.

«Я бы отпустил Куна. Он легенда «Сити» и всегда будет ей. Однако наступает момент, когда команда полагается на него, а он травмирован. Они доказали, что могут двигаться вперед без него.

Думаю, что «Сити» постепенно приходит к той мысли, что несколько забивных игроков важнее одного выдающегося бомбардира. Уверен, что найдутся футболисты, которые хотели бы перейти в «Сити», чтобы занять место Агуэро», – сказал экс-вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс.

Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

И тут возникает справедливый вопрос – а зачем «Сити», который мучается без нападающего, не попрощаться с Агуэро? Деньги на топовую замену уже есть, а катарские шейхи не построили бы бизнес без циничных решений. Но у Куна есть огромный козырь в рукаве. Никого не должно удивлять, что за травмированным страйкером с нулевой статистикой уже стоят в очереди «Барселона» и «ПСЖ».

Все просто – эти клубы вместе с «Сити» хотят, чтобы Лионель Месси начал следующий сезон в их составе. А Агуэро – лучший друг Лео. Парочка не раз заявляла о мечте играть в одном клубе, и вот такой шанс наконец появился.

«ПСЖ» давно присматривается к аргентинцам: шейхи так круто обхаживают Месси, что он вместе с семьей учит французский язык. Представляете, как взлетят котировки «Парижа», когда Лео подарят лучшего друга? По информации Canal +, Маурисио Почеттино знает, как использовать Куна, и попросил у руководства осуществить трансфер.

У «Барселоны» аналогичные интересы, и трансфер Агуэро поможет боссам спасти лицо. Сейчас наступил момент, когда Месси действительно находится на грани ухода из родного клуба, а удары по «Барсе» летят со всех сторон (свежий – обнародование царского контракта Лео). Претензии на Агуэро подтвердил кандидат в президенты клуба Виктор Фонт – возможно, все грехи бывшего руководства померкнут, когда рядом с Лео заулыбается Кун.

Фаворитом в гонке за Серхио все же остается «Сити». Во-первых, аргентинец привязан к клубу и чувствует себя важным на «Этихаде». Во-вторых, многие медиа называют «горожан» лидером в споре за Месси. Смутить 32-летнего Агуэро может лишь понижение в зарплате: по информации The Sun, «Сити» хочет сократить оклад форварда до 177 тысяч евро в неделю из-за ухудшившейся статистики и регулярных травм. Само желание продлить сотрудничество выглядит важным жестом по отношению к Агуэро.

Правда, авторитетный The Athletic утверждает, что боссы «Сити» пока не делали предложений ни Куну, ни Фернандиньо. Возможно, в конце сезона «Этихад» покинут последние символы катарской перестройки.

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