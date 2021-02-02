«Матип повредил лодыжку, продолжил игру и выбыл из сезона, так что вы можете себе представить, как сильно он хотел оставаться на поле и пытался нам помочь. Мы подождем его. Теперь у него есть остаток этого сезона, затем лето, затем предсезонная подготовка, и он снова будет готов», – сообщил немец.