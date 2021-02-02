«Ливерпуль» приобрел двух защитников в зимнее трансферное окно – в команду пришли 25-летний футболист «Престона» Бен Дэвис и 20-летний Озан Кабак из «Шальке». Последний арендован до конца сезона.
Вероятно, торопливые покупки сразу двух игроков обороны в заключительный день дозаявок связаны с новой потерей. Юрген Клопп в интервью официальному сайту «Ливерпуля» рассказал, что центральный защитник Жоэль Матип выбыл до конца сезона из-за травмы.
«Матип повредил лодыжку, продолжил игру и выбыл из сезона, так что вы можете себе представить, как сильно он хотел оставаться на поле и пытался нам помочь. Мы подождем его. Теперь у него есть остаток этого сезона, затем лето, затем предсезонная подготовка, и он снова будет готов», – сообщил немец.
- В данный момент у «Ливерпуля» остаются травмированными два других центральных защитника – Джо Гомес и Вирджил ван Дейк.
- По ходу первой части сезона «красные» лишились всех четырех основных защитников, но Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон уже поправили здоровье.
- «Ливерпуль» занимает третье место в АПЛ, отставая от лидирующего «Сити», у которого есть матч в запасе, на 4 очка.