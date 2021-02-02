Российский владелец «Челси» Роман Абрамович обратился к футболистам клуба с личными письмами. В них миллиардер отметил, что выделит крупную сумму на борьбу с расизмом, а также окажет всяческую поддержку пострадавшим от его проявления игрокам.
По данным Daily Mail, на такой шаг Абрамович пошел после недавнего скандала с участием защитника Риса Джеймса – футболиста несколько раз оскорбили в соцсетях по расовому признаку, в том числе назвали обезьяной.
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- «Челси» занимает 7-е место в АПЛ и отстает на 6 очков от зоны ЛЧ.
- Абрамович приобрел клуб в 2003 году. Вместе с ним «синие» 5 раз выиграли АПЛ, по разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.
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