«Я много пил. Восемь, девять, десять пинт пива за раз. Затем переходил к водке. Я был как сумасшедший. Некоторые моменты размыты в памяти – например, как я играл за «Вест Хэм», – описывает Рио Фердинанд пятилетний кусок карьеры с 1995-го по 2000-й. – Перед матчем с «Арсеналом» я выпил три стакана коньяка с колой. Ко мне подошел сотрудник клуба и сказал переодеваться. Во время разговора я еще держал бокал».

Начало пути капитана «дьяволов» – это американские горки, построенные из всех возможных человеческих ошибок. К выпивке добавился допинговый скандал: в 2003-м Фердинанд сбежал с обязательного анализа (якобы, забыл) и получил за это полугодичный бан с пропуском Евро-2004. Затем Рио обозвал радиоведущего педиком, а Эшли Коула – пломбиром в шоколаде, намекая на то, что он только снаружи чернокожий.

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Алкоголизм, гомофобия, расизм и длинный язык оторвали серьезный кусок репутации манка. А еще Mirror рассказывал о целой команде любовниц Фердинанда. Он дрался с Ван Нистелроем в раздевалке и рекламировал сигареты, которые вызывают зависимость у детей. Короче, надежный дядька на поле за его пределами накосячил везде, где только мог.

Рио Фердинанд в «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Зато сейчас новости о Фердинанде напоминают телеканал РБК: удачная инвестиция, внедренные технологии, детская благотворительность, научные исследования. Последняя топ-новость о бывшем футболисте, а теперь эксперте канала BT Sport – Рио проспонсировал разработку тестов на коронавирус, а затем помог внедрить ее в Премьер-лиге.

Так случилось, что рядом с экс-игроком живет основатель биотехнологической компании DNAfit Ави Ласаров. Рио инвестировал в бизнес соседа еще три года назад, и, когда в 2020-м бомбанула пандемия, фирма перестроилась под разработку анализов. Участие Фердинанда сделало работу очень конкретной: когда АПЛ адски нуждалась в специально организованном тестировании, Рио помог Ави создать именно такой ПЦР-тест, который идеально подойдет Премьер-лиге. «Он познакомил нас с мышлением спортсмена мирового класса – что они думают, что они делают внутри команды, – чтобы мы могли создать наиболее эффективный способ работы в этой среде», – рассказал Ласаров.

Еще раньше бывший футболист организовал фонд Rio Ferdinand Foundation. Компания спонсирует девять благотворительных программ в Англии и Ирландии. Они нацелены на помощь молодым людям из неблагополучных семей, этническим и другим меньшинствам, а также индивидуально тем, кто нуждается в особой поддержке – обратиться за помощью может любой человек. А еще Рио поддерживает ЮНИСЕФ, фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом, Small Steps Project – организацию, которая поддерживает бедных детей по всему миру.

В 2017-м Рио решил стать профессиональным боксером: в 38 лет он привел себя в сумасшедшую форму и подал заявление на официальное лицензирование, но ему отказали. «С тяжелым сердцем вешаю перчатки на гвоздь. Я разочарован этим решением, и это еще мягко сказано. Трудно смириться с тем, что мне не дали проявить свои способности через стандартное тестирование, доступное другим», – написал Фердинанд в фейсбуке.

Рио Фердинанд в боксе Фото: Eurosport

Как же алкоголик, драчун, расист и гомофоб преобразился в щедрого, успешного, предприимчивого и осознанного мужчину? Рио Фердинанд, который борется с пандемией и помогает чужим детям, родился в тот момент, когда трагически умерла его жена Ребекка Элиссон.

Рио и Ребекка познакомились в конце 90-х, когда защитник еще рубился за «Вест Хэм». Девушка училась на бухгалтера, работала фитнес-инструктором и старалась не светиться рядом с известным футболистом. «Я попросил ее номер, на что она ответила: нет, спасибо, не стоит», – вспоминал об их знакомстве Рио. Взвешенная и умная девушка начала положительно влиять на футболиста-раздолбая. Под ее напором Рио перестал пить, как бешеный, и сосредоточился на карьере, благодаря чему получил вызов от сэра Алекса.

Фердинанд и Элиссон завели троих детей, а расписались только в 2009-м. Свадьбу сыграли на Карибах. «Помню, как Рио смотрел на нее, когда она шла к алтарю. Мы все смеялись, потому что никто и никогда не видел его плачущим, а тут он рыдал как мальчишка! Слезы текли по щекам, он слова не мог сказать, настолько это был эмоциональный момент!», – рассказывала мать Ребекки. Через пару лет Mirror уличил Рио в многочисленных изменах, насчитав 10 любовниц и показав все переписки и доказательства. Футболист проиграл суд изданию – его измены признали официально. Но Ребекка проявила чудеса великодушия, простив мужа. Она будто знала, что им осталось недолго вместе.

В 2013-м девушке поставили диагноз – рак груди. Ребекка прошла курс лечения и болезнь зависла в ремиссии на два года. В 2015-м рак ударил снова и пустил метастазы в печень и кости. Жена Рио и мать троих детей всего в 34 года сгорела от онкологии за 10 недель. Для близких такая потеря воспринимается так же, как мгновенная гибель любимого в автокатастрофе: Не успеваешь свыкнуться с правдой до того, как худшее случится.

На похороны пришли многие товарищи Фердинанда по «МЮ»: Ван Перси, Видич, Флетчер, Ван дер Сар, даже сэр Алекс приехал, чтобы поддержать своего капитана. Сразу после смерти Ребекки Рио запил еще сильнее, чем в 90-е до встречи с любимой. В ход шел весь алкоголь подряд – бренди, виски, водка, джин. Но если 20 лет назад Фердинанд был сам по себе, то сейчас у него было трое детей, старшему из которых всего 11 лет. Он больше не мог пить.

И это все в тот же месяц, когда он завершил великую карьеру. По плану Рио должен был заняться работой на телике, вести фонд и приглядывать за собственным рестораном. Но вместо этого на четвертом десятке лет бывший игрок столкнулся с тем, что нужно самому готовить детям завтрак, заниматься стиркой, проверкой уроков, воспитанием и даже принуждением к чистке зубов. Младшая дочь еще даже не понимала, куда делась мама, и постоянно спрашивала об этом. А обручальное кольцо теперь превратилось из символа радости в гирю. «Я не могу его снять. Может оно и стопорит меня, не дает идти дальше, но как я могу его снять?», – говорил Фердинанд.

Следующим ударом стала смерть матери. Всего через два года после Ребекки рак груди убил и маму Рио. Все свободное время, кроме детей, экс-защитник «МЮ» вливал в работу, чтобы не думать о смерти. Даже дурацкая идея с профессиональным боксом появилась лишь для того, чтобы занять голову и отвлечься от темных мыслей.

«Раньше, когда видел в газете историю о самоубийце, то первой мыслью было: вот эгоист, как можно сделать такое! Теперь я знаю: можно оказаться в таком чокнутом состоянии, что единственное спасение – закончить все. Но я счастливый человек. В самые сложные моменты рядом были близкие люди. Это меня и спасло», – вспоминал Рио.

Весь нынешний успех Фердинанда на телевидении, в инвестировании и благотворительности вырос из его трагедии. Он прятался в работе, но боль никуда не ушла. Только в 2017-м, когда BBC снял фильм о борьбе Рио с утратой, легенду «МЮ» немного отпустило. Документалка называлась «Рио Фердинанд: оказавшись мамой и папой» и рассказывала во многом о том, как мужчины – особенно те, кто потерял любимых – заглушают эмоции и прячут их вместо того, чтобы выпустить их и избавиться от груза. В процессе съемок Рио общался с терапевтом, другими вдовцами, анализировал потери с отцом и детьми. Так шестикратный чемпион Англии смирился с уходом жены и вернулся к нормальной жизни.

Незадолго до смерти Ребекка сказала подруге, что не хочет, чтобы муж остался один. «Мысль о том, что Рио будет с новым партнером, убивает меня. Но меня ранит еще больше мысль о том, что он останется в одиночестве. Если я не выкарабкаюсь, я не хочу, чтобы Рио был несчастен. Я хочу, чтобы он был счастлив», – сказала Эллисон подруге. И в 2019-м Фердинанд снова женился. Его вторая жена Кейт Райт – телезвезда и участница реалити-шоу. В декабре у Рио и Кейт родился сын, которого назвали Кри.

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