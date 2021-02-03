«Манчестер Юнайтед» уничтожил «Саутгемптон» в матче 22-го тура АПЛ со счетом 9:0. Соперник остался в меньшинстве уже на 2-й минуте после удаления 19-летнего швейцарского полузащитника Александра Янкевица, после чего манкунианцев было не остановить.

Победа 9:0 – крупнейшая в истории высшего английского дивизиона. С таким счетом матчи завершались трижды за 26 лет. Первого подобного успеха в 1995-м добился «МЮ» под руководством сэра Алекса Фергюсона – тогда был бит «Ипсвич». Повторить рекорд в 2019 году удалось «Лестеру», и снова при участии «Саутгемптона». Тогда «святые» также рано остались в меньшинстве – после удаления Райана Бертрана на 12-й минуте.

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Матч 2 февраля удивителен тем, что 9 мячей уместили в себя только один дубль – он на счету Антони Марсьяля. Также ворота Алекса Макарти по разу поразили Рэшфорд, Кавани, Фернандеш, Мактомини, Джеймс, Уан-Биссака. Автогол на счету Яна Беднарека.

«В перерыве я сказал, чтобы мы вышли и играли по-настоящему, корректно – и тогда у нас будут моменты. Не думал о матче с «Ипсвичем». Мы концентрировались на прогрессе, улучшении игры и приобретении опыта в нахождении зон и пространств.

Здорово, что отличился Марсьяль, он мог забивать еще. К сожалению, не получилось. Каждый показал хорошую игру. Свои моменты нужно реализовывать, будь игра открытой или закрытой. Никогда не знаешь, что может стать решающим фактором. И мы лучше других знаем, какую роль может сыграть разница мячей, потому что мы проиграли титул (в сезоне-2011/12 – Eurosport.ru) именно из-за этого», – цитирует Сульшера BBC.

«МЮ» набрал 44 очка и догнал лидирующий «Ман Сити», но у «горожан» на две игры меньше.

В следующем туре, 6 февраля, «Манчестер» примет «Эвертон».

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