«Манчестер Юнайтед» разбил «Саутгемптон» и повторил рекордную победу всех времен в АПЛ. Прологом к адскому разгрому стал эпизод на второй минуте матча, когда 19-летний полузащитник «святых» Александр Янкевиц безрассудно бросился в отбор и шипами влетел сначала в бедро, а затем в колено Скотту Мактомини.
Полузащитник «МЮ» тут же рухнул на газон, крича от боли – на поле тут же вызвали медперсонал клуба. Всем вокруг было очевидно, что это не симуляция. Арбитр Майк Дин без колебаний показал Янкевицу прямую красную карточку – дебют в АПЛ в стартовом составе закончился для молодого полузащитника удалением на уже на 79-й секунде матча.
Всего через несколько мгновений после эпизода Мактомини продемонстрировал боевые раны, полученные в результате жестокого столкновения: три огромных пореза на левом бедре и огромный синяк на правом колене.
Впрочем, Мактомини хватило мужества остаться на поле и доиграть матч до конца. Скотт даже забил шестой мяч «Юнайтед» на 71-й минуте ударом из-за пределов штрафной.
- «МЮ» набрал 44 очка и догнал «Ман Сити», но у лидирующих в таблице «горожан» две игры в запасе.
- Впервые за 20 лет «дьяволы» забили в двух матчах АПЛ одного сезона 6 или более мячей.