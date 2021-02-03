На пост главного тренера «Бормута» претендуют бывшие одноклубники Джон Терри и Фрэнк Лэмпард. Терри в данный момент работает ассистентом в «Астон Вилле», Лэмпард до недавнего времени возглавлял «Челси».

Бывшие футболисты сборной Англии входят в список претендентов на замену Джейсона Тиндалла, который был уволен с поста главного тренера «Борнмута» 3 февраля, сообщает The Sun.

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Дядя Лэмпарда, тренер Харри Реднапп, считает, что Джон Терри идеально подойдет для этой работы.

«Если бы была возможность, он мог стать действительно высококлассным менеджером. Если бы я был председателем и искал менеджера сейчас, Джон Терри был бы первым в моем списке. Он работает в «Астон Вилле», возможно, ему это не интересно, не знаю, каковы его амбиции, но уверен, что он хотел бы попасть в менеджмент», – приводит слова Реднаппа talkSPORT.

  • «Астон Вилла» – первый клуб в тренерской карьере Джона Терри, ранее он завершил карьеру в Бирмингеме.
  • «Борнмут» занимает шестое место в таблице Чемпионшипа после 27 матчей.

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