«Если бы была возможность, он мог стать действительно высококлассным менеджером. Если бы я был председателем и искал менеджера сейчас, Джон Терри был бы первым в моем списке. Он работает в «Астон Вилле», возможно, ему это не интересно, не знаю, каковы его амбиции, но уверен, что он хотел бы попасть в менеджмент», – приводит слова Реднаппа talkSPORT.