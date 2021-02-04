«Ливерпуль» продолжает неровный сезон после долгожданного чемпионства: в домашнем матче 22 тура АПЛ «красные» уступили «Брайтону» со счетом 0:1.

Неутешиельную статистику приводит BBC – оказывается, мерсисайдцы не проигрывали этой команде с января 1984 года, на своем поле – с февраля 1983-го. Оба поражения были кубковыми, а в чемпионате «Ливерпуль» в последний раз проиграл «Брайтону» в марте 1982 года.

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«Нет даже повода улыбнутся, – заявил главный тренер Юрген Клопп. – Тяжело это принять. Тяжелая неделя, два подряд интенсивных матча на выезде, так что сегодня мы были недостаточно свежими морально и физически. Во многих эпизодах мы слишком легко дарили мяч сопернику: упрощали жизнь «Брайтону», и они выглядели здорово.

«Брайтон» выиграл заслуженно, сомнений нет. Для меня важно найти объяснение, как такое произошло, понять, что случилось. Мы выглядели неубедительно и были недостаточно свежими. Нужно разобраться с этим. Каждый футболист способен играть лучше, чем сегодня – я их знаю. Дело не в том, что они не хотели. Причина должна быть другой».

«Ливерпуль» – «Брайтон» Фото: Getty Images

«Брайтон» был сильнее, – признал поражение защитник Эндою Робертсон. Мы провели крайне неудачный матч во всех аспектах. Нужно отдать должное сопернику за хорошую игру. Они создавали моменты, прессинговали – делали то, что должны были делать мы. Мы ничем и не запомнились. Нужно вернуть тот «Ливерпуль», который все знают. Мы остаемся хорошей командой, но мы не в чемпионской гонке».

Коллега Клоппа Грэм Поттер очень доволен матчем. «Фантастический результат, фантастическая игра. Мы не только бились, когда нужно было, но и показали мастерство в атаке. Чтобы победить здесь, нужно играть идеально. Мы и сделали это. Нужно продолжать в том же духе».

«Ливерпуль» идет четвертым, отставая от «Сити» на семь очков. У «горожан» – матч в запасе.

Мерсисайдцы потерпели в чемпионате четыре поражения (больше, чем в прошлом чемпионском сезоне) и вылетели из Кубка Англии.

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