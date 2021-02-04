В некоторые истории об Англии невозможно поверить. Например, в Ливерпуле на уровне менталитета воровство не считается чем-то ужасным. Но при условии, что обокрали богатую корпорацию, а не соседа: обнести магазин Apple – ок, частную овощную палатку – так себе. Это такая же дичь, как если бы у богатого чемпиона Англии ближайшие родственники оказались драгдилерами, ворами, разбойниками и жуликами. Тем не менее семейка Джона Терри именно такая.

Папа Тед

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Джон родился в одном из отдаленных районов Лондона – Баркинге. Это не самый криминальный район, но народ здесь попроще, чем в Челси. Отец Джона Тед с ума сходил по футболу, как и все его родственники и друзья, поэтому отдал сына в школу со спортивным уклоном Истбери. Терри-младший рубился за школьную команду вместе с Солом Кэмпбеллом, Джермейном Дефо, Бобби Заморой и Ледли Кингом.

Тед мечтал, что сын когда-нибудь наденет футболку его любимого «Вест Хэма» – с 11 до 14 лет мальчик даже тренировался в академии «молотков». Но Джона так хотел «Челси», что в 14 лет пацан сдался и пошел навстречу славе. Из-за этого Тед чуть не сошел с ума.

Тед Терри Фото: Getty Images

Когда Терри подписывал первый юношеский контракт с «синими», отец отказался выходить с ним на поле. Такие договоры клубы заключает с подписью родителей, и Тед поставил сына в неловкое положение. В подтрибунке мимо них шли звезды «Челси», а Тед все упирался: «Иди хотя бы в «МЮ». Джон пошел на принцип и сказал, что останется здесь. И Терри-старший отказался подписывать контракт с «Челси» – Джону пришлось срочно звать мать. Тед был в ярости и устроил дикий скандал дома. Лучшая ночь в жизни любого молодого игрока стала для Джона одной из самых тяжелых.

«Да, они с дядей ненавидят «Челси». Как-то раз я забил в ворота «молотков» и побежал праздновать возле фанатов «Вест Хэма». Я видел, что кто-то показывает мне непристойные жесты и оскорбляет с трибуны. Это были папа с дядей», – вспоминал Джон.

Тед не раз доставлял сыну серьезные неприятности. Например, перед чемпионатом мира в ЮАР Тед попался на торговле наркотиками. Репортер Daily Mail прикинулся покупателем и в туалете бара купил у Теда три грамма кокаина. За них Тед попросил 120 фунтов плюс 40 сверху, чтобы взять еще граммульку себе. При этом Тед на камеру попросил никому не рассказывать, что он отец Джона Терри. На тот момент звезда «Челси» за неделю зарабатывал в тысячу раз больше – 160 тысяч фунтов. В результате Тед получил полгода тюрьмы условно и 100 часов исправительных работ.

Тед Терри перед судом по кокаиновому делу Фото: Getty Images

После суда Тед быстро угодил в новую переделку: за оскорбления батю Терри атаковал болельщик «Тоттенхэма» и стукнул головой о столб. Через некоторое время роли поменялись: в 2013-м за один вечер Терри-старший напал сразу на двух иностранцев. Сначала мужчина достал парня по имени Бакеба Мансуил в баре. Облаченный в джерси «Вест Хэма» Тед грозился разбить бутылку о его голову, сыпал расистскими эпитетами. А когда его выставили из заведения, пошел на остановку и пристал к азиату Амаржите Талафэйру. В лучших традициях русского гоп-стопа Тед запросил сигаретку, а когда получил отрицательный ответ, набросился на негодяя. Дело снова кончилось судом, штрафами и общественными работами.

Терри-старший уже давно разошелся с матерью Джона. В 2014-м неугомонный Тед закрутил роман с кенийкой Эвелин Минки. На тот момент мужчине стукнул 61 год, а его новой подруге – на 20 лет меньше. При этом у женщины уже было трое маленьких детей. А еще она находился посреди ужасно затянувшегося развода. Ситуация оказалась настолько тяжелой, что Тед даже подрался с ее мужем, приехали полицейские, но забирать никого не стали.

Мама Сью

О матери Джона очень мало информации. Но зато все, что известно – феерический трэш.

В 2009 году Сью Терри вместе со свекровью, которую тоже зовут Сью, попалась на краже в супермаркете Tesco. Мать и теща суперзвезды футбола украли из магазина шлепанцы, штаны, футболки, мужские и женские часы, спортивный костюм (зеленый), сладости и корм для кошек на общую сумму 800 фунтов. Полиция поймала их, когда они загружали пакеты с кражей в машину. Самое смешное, что грабительницы похитили одежду компании Mark&Spencer, которая поставляла одежду сборной Англии.

«Они из тех женщин, что хотят получить все бесплатно, но они украли довольно дешевые вещи. Не смогли ничего даже толком объяснить, были очень взволнованы. Одна из них даже удивилась, что стащила спортивный костюм, ведь ей вообще не нравится спортивная одежда», – сообщил источник The Sun.

При этом обе Сью живут за счет Джона и бесплатно гоняли на все его матчи по миру. Футболист приобрел для матери и тещи два отдельных дома на одной из фешенебельных улиц города Оксшотт, где живет с женой и детьми. У жителей города это улица получила негласное название «Терри Стрит».

Через четыре года папарацци поймали Сью в еще одной идиотской ситуации: мать капитана «Челси» так напилась в клубе с женой Джона, что упала в такси и уснула там. А папарацци наделали чудовищных фотографий, которые наверняка видели ее внуки.

Но случай в 2017-м перекрыл все приключения Сью: кто-то выложил в интернет секс-видео с женщиной, невероятно похожей на мать Терри. Видео с хэштегом #johnterrysmum мгновенно стало вирусным в Англии, о нем написали все таблоиды. Причем его ретвитили не только обычные юзеры, но и футболисты.

Сама Сью в это время отдыхала в Португалии и не слышала о якобы слитом видео. Джон позвонил матери, и она лишь посмеялась над историей. Быстро вскрылось, что на видео запечатлена некая эскорт-работница Лиза, и к семье Терри она не имеет никакого отношения.

Брат Пол

Пол Терри часто брал пример с брата. Он тоже пошел в футбол, но карьера не задалась: большую ее часть он провел пятой лиге чемпионата Англии, выступал за клубы, вроде «Рашден&Даймондс» или «Йовил». Он тоже уже закончил карьеру и стал тренером в «Вест Бромвиче». В декабре 2020-го Daily Mail сообщил, что коуч крупно проигрался в тотализатор, хотя сотрудникам клубов вообще запрещено ставить.

Пол сделал 209 ставок, при этом 35 из них пришлись на матчи «Вест Бромвича». На ставках он заработал около 16 тыс. фунтов, при этом проиграл 46,9 тыс. фунтов (51 тыс. евро). Футбольная Ассоциация дополнительно отобрала у Пола тысячу фунтов штрафа.

А еще Терри-средний последовал примеру Джона в отношениях. В 2011-м он перешел в «Рашден&Даймондс» и заинтересовался девушкой местного вратаря Дэйла Робертса. При этом герой уже был женат на сестре Пола Кончески из «Ливерпуля». Получив травму, он напросился пожить у доверчивого Дэйла. Пока вратаря не было дома, Терри соблазнил его девушку Линдси и переспал с ней.

Пол Терри Фото: Other Agency

Подругу Дэйла замучила совесть, и она призналась парню. Когда Робертс спросил о ситуации у Пола, тот включил заднюю и отнекивался. При этом он хвастался партнерам по команде, что переспал с Линдси.

В результате Дэйл не выдержал и повесился. Оказалось, что Линдси была любовью всей его жизни, они были вместе со школы, планировали семью и детей.

Дело кончилось тем, что Пола чуть не покалечили остальные парни из «Рашден&Даймондс», и клуб разорвал с ним контракт. На стадионе вывесили свитер Дэйла Робертса в память о вратаре.

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