В матче с «Тоттенхэмом» о новой эпохе «Челси» кричало все. Победа с Алонсо и Кристенсеном, стальная игра Рюдигера, пенальти Джорджиньо без паузы и наскока – такого при Лэмпарде не было. Правда, переоценивать успехи Тухеля тоже нельзя. «Челси» смотрелся намного увереннее, но не настолько эффективнее соперника.

Это наблюдение произросло из игры первой линии «синих». На мяче Тухель сохранил схему 3-2-5, которую использовал против «Вулверхэмптона» и «Бёрнли». Моуринью ответил защитной расстановкой 4-2-3-1.

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Схема 4-2-3-1 в защите «Тоттенхэма». Фото: Other Agency

3-2-5 – по такой расстановке атаковал «Челси». Фото: Other Agency

Соотнесение этих схем показывает главный источник игровой уверенности «Челси» – численное большинство на ранних этапах владения. Если «синие» продвигал мяч впятером (три центрдефа плюс две шестерки), то «Тоттенхэм» мешал это делать лишь вчетвером (передним модулем 3-1). «Шпоры» столкнулись со стабильной нехваткой одного игрока в прессинге.

Численное меньшинство «Тоттенхэма» впереди: четыре игрока отбиваются против пятерых футболистов «Челси». В этом эпизоде задачу «шпорам» осложнил Маунт, который сместился в среднюю треть и создал еще одну опцию под пас. Фото: Eurosport

Чаще всех ситуацией пользовался Аспиликуэта. Он открывался на позиции правого фулбека и свободно принимал владение. Иногда испанец мог рвануть к центру и продвинуть мяч оттуда, как перед ударом Вернера на 1-й минуте. Итог – Сесар набил больше всех передач в «Челси» (88) и стал лидером по xGBuildup – это опасность владений, в которых игрок поучаствовал без ударов и передач под удар (0,62).

Во втором тайме «Тоттенхэм» прибавил в интенсивности прессинга. Правда, это не замаскировало численное меньшинство. Даже под дерзким давлением «Челси» находил каналы для выхода со своей половины.

Работу в них часто обеспечивал Ковачич. Матео раскрылся в любимой роли связующего полузащитника, который готов таскать мяч. А открывался он за счет того, что против него с Джорджиньо оставался лишь один игрок «Тоттенхэма».

Ситуация 2-в-1 в центре в пользу «Челси»: Сон защищается против Джорджиньо и Ковачича одновременно. Фото: Other Agency

Ситуация «шпор» ухудшалась еще и в отсутствие плана на атаку. В первом тайме игра «Тоттенхэма» на мяче сбивалась на забросы в зону Винисиуса. Причина – в плотном персональном прессинге «Челси», который не давал разыгрывать мяч низом.

Персональный прессинг «Челси». Фото: Other Agency

На самого форварда насел Рюдигер. Немецкий защитник провел лучший матч в сезоне: выдал 3 успешных отбора на 3 попытки, 1 перехват и 3 удачных верховых единоборства из 5.

Отсутствие мысли при крепкой индивидуальной игре соперников сковало атаку «Тоттенхэма». «Шпоры» раскрылись только после 75-й минуты, когда Тухель законсервировал игру заменой Ковачича на Канте. После этого хозяева выдали пять ударов, хотя раньше сподобились лишь на два.

Все эти вводные рисуют картину полного доминирования «Челси» – разве что кроме последних 15 минут. Но на самом деле у Тухеля были и свои проблемы, связанные с игрой в финальной трети.

По итогам матча «Челси» набил 2,39 xG. Сам по себе этот показатель яркий, но важно вникнуть в контекст. 0,76 xG принес удар Джорджиньо с пенальти. Еще 0,41 – выстрел Вернера на 58-й минуте. Плюс 0,31 xG пришли от удара Маунта на 75-й. Эти три момента стали самыми острыми для «синих».

Удар Вернера был создан после резкого выпада – «Челси» ответил «Тоттенхэму» на безрассудный поход в прессинг. Укол Маунта стал возможен благодаря контрдавлению «синих». Если проще, три самых опасных момента «Челси» пришли не из позиционных атак. Без них команда набила бы лишь 0,91 xG – слабый показатель при 15 ударах.

Весь матч команда Тухеля остро нуждалась в последнем пасе из финальной трети. Томас решил проблему с доставкой мяча в высокие зоны, но не прописал рецепт против первой линии «Тоттенхэма». Особенно заметно это было до гола Джорджиньо, когда «Челси» упирался в правый фланг и с трудом вскрывал штрафную. На этом отрезке «синие» зацепили 14 касаний в коробке «шпор», но лишь два из них стали ударом и одно – передачей под удар.

Итог – «Челси» эффективно развивал атаки и долетал до штрафной Льориса. Сложности возникали только на поздних стадиях владения – именно они не позволяют говорить о полной победе Тухеля. После матча сохранилось впечатление, будто «Челси» мог остаться без голов, если бы не пенальти. А если бы активность «Тоттенхэма» под конец матча конвертировалась в гол, «синие» уехали бы с игры и без победы.

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