Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд жестко раскритиковал игру «Тоттенхэма» после поражения от «Челси» и трех проигрышей подряд.
«Это был бесцельный спектакль. Никакой индивидуальности. Если Кейн не играет, индивидуальность заканчивается. Ни уверенности, ни характера, ни лидера. Командой никто не управляет. На прошлой неделе мы видели их против «Брайтона», и те выглядели как команда, выступающая в Лиге чемпионов. Это тревожно», – цитирует 42-летнего Фердинанда Daily Mail.
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- «Шпоры» проиграли «Челси» со счетом 0:1. До этого они уступили «Ливерпулю» и «Брайтону».
- Из-за травмы в матчах не участвовал Харри Кейн.
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