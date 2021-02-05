«Это был бесцельный спектакль. Никакой индивидуальности. Если Кейн не играет, индивидуальность заканчивается. Ни уверенности, ни характера, ни лидера. Командой никто не управляет. На прошлой неделе мы видели их против «Брайтона», и те выглядели как команда, выступающая в Лиге чемпионов. Это тревожно», – цитирует 42-летнего Фердинанда Daily Mail.