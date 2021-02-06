Болбой, которого в 2013 году ударил нападающий «Челси» Эден Азар, стал успешным бизнесменом и заинтересовал прославленного американского боксера Флойда Мэйуэзера.

Инцидент произошел во время полуфинального Кубка Лиги между «Челси» и «Суонси». Азару показалось, что болбой по имени Чарли Морган слишком медленно возвращал мяч из-за лицевой линии. Бельгийский футболист сперва попытался вырвать мяч из его рук, а затем, когда мальчик упал, выбил из-под него мяч. Азар получил красную карточку, а «Суонси» прошел в финал турнира.

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Болбой благодаря этому случаю быстро стал знаменитым, набрав 100 тысяч подписчиков в твиттере. Морган – сын одного из крупнейших акционеров «Суонси», и у него не было затруднений с инвестициями в бизнес. Вместе с другом они создали бренд водки ультра-премиум класса, назвав его Au Vodka.

Бренд стад одним из самых успешных в Уэльсе среди производителей водки и получил респект от экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйуэзера.

«Мы связались с Флойдом через общего друга Фроста, музыкального продюсера. Нам сказали, что Флойд очень любит наш бренд и аромат черного винограда. Спросили, может ли он взять несколько бутылок до поездки домой. Много лет назад мы спрашивали себя, кто был бы лучшим амбассадором, и я думаю, что это был бы Флойд. Поэтому удивительно, как все сложилось. Это безумие – видеть бренд в руках того, кем восхищаешься», – цитирует Моргана Daily Star со ссылкой на WalesOnline.

Азар ушел из «Челси» летом 2019 год и стал игроком «Реала».

С лондонским клубом бельгиец завоевал шесть трофеев.

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