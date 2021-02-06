В Англии 7 февраля состоится центральный матч не только тура или месяца, а всего чемпионата. «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» и в случае поражения может окончательно распрощаться с шансами на чемпионство. Если же игра завершится победой мерсисайдцев, то интрига в турнире закрутится с новой силой.

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«Манчестер» выиграл 13 игр подряд – что может быть лучше? Пеп Гвардиола вышел на победную серию несмотря на повреждения некоторых лидеров и спокойно вынырнул из-за спин соперников, возглавив чемпионскую гонку. «Горожане» уже на 3 балла опережают «МЮ» и имеют матч в запасе.

Рахим Стерлинг, Габи Жезус и Бернарду Силва Фото: Getty Images

«Ливерпуль», напротив, растратил свою силу и магию. После побед над «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» в конце января мерсисайдцы внезапно вляпались в «Брайтон» (0:1, на тот момент 17-я команда лиги). Прежде было тоже не очень хорошо: вылет из Кубка Англии от «МЮ», проигрыши «Бёрнли» и «Саутгемптону», ничьи с «Ньюкаслом» и «Вест Бромвичем» – все это в начале 2021-го. Из-за неудач «Ливерпуль» не только лишился лидерства в АПЛ, но проигрывает даже «Лестеру», а в ближайшей перспективе может потерять место в ЛЧ – «Эвертон» по потерянным идет вышел в таблице.

Кто пропустит матч

У «Сити» в два раза меньше потерь, чем у «Ливерпуля», но одна из них стоит половины команды соперника – матч из-за травмы бедра пропустит Кевин де Брёйне. Также у «горожан» не выйдет на поле из-за мышечного повреждения Натан Аке. Под вопросом участие Серхио Агуэро, который уже год не забивает в АПЛ.

У «Ливерпуля» в лазарете все те же знакомые фамилии, к которым недавно примкнул Жоэль Матип – защитник выбыл до конца сезона. Также Клопп не сможет рассчитывать на Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса, Диогу Жоту и Наби Кейта. Есть вопросы насчет готовности Садио Мане, что тоже неприятно.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«Сити»

Котировки букмекеров

Победа «Ливерпуля»: 3,54

Ничья: 3,6

Победа «Сити»: 2,11

В июле 2020 года «Ливерпуль» сгорел «Сити» 0:4, и очень возможно, что в этот раз результат повторится. Команда Юргена Клоппа выглядит очень неважно: отдает очки богатым и бедным, редко забивает и часто пропускает. У «горожан» все четко: 13 побед подряд, всего 4 пропущенных за этот отрезок мяча. Кажется, сейчас самое время грузить все деньги мира на парней лысого гения.

Где смотреть

Матч начнется 7 февраля в 19:30 (мск). В прямом эфире игру покажет «Окко Спорт». Но не забудьте про Eurosport.ru – у нас пройдет текстовый лайв игры. Ссылка на него – тут.

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