Клопп заявил, что «Сити» имеет преимущество из-за вынужденного перерыва, на который игроки уходили после вспышки коронавируса в клубе. 28 декабря «горожане» не поехали к «Эвертону» из-за нескольких положительных случаев и провели неделю без матчей. 3 января команда вышла на матч против «Челси» без восьми игроков основы.

Тренер «Ливерпуля» ошибочно посчитал, что локдаун в «Сити» продлился две недели. «У нас не было перерыва, а у «Манчестера» был – двухнедельный, по причине COVID-19. Это действительно сложно. У многих команд сезон получается тяжелым», – цитирует Клоппа The Independent .

Пеп иронично разбил доводы коллеги. «Он ошибся и должен посмотреть в календарь. Да, у нас был перерыв из-за коронавируса, но всего на неделю, на «Стэмфорд Бридж» мы играли с 14 футболистами. Но, может, это я неправ? И это были не две недели, а три или четыре? Когда увижу Юргена, спрошу: «Сколько недель или дней мы были в отпуске?» Я удивлен и не ожидал такого комментария. Возможно, это было недопонимание с его стороны».