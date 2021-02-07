Сезон у «Ливерпуля» складывается так себе: из-за травм команда потеряла форму и сильно ухудшила результаты. В 10 последних матчах во всех турнирах «красные» победили лишь трижды. В АПЛ все совсем печально: команда потеряла магию «Энфилда», на котором не проигрывала в чемпионате 69 матчей, и уступила «Бёрнли» с «Брайтоном».

Экс-полузащитник клуба Джон Барнс, забивший за «Ливерпуль» 84 мяча, дал интервью Eurosport и прокомментировал проблемы команды Юргена Клоппа.

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«Все клубы в этом сезоне столкнулись с непоследовательностью, даже «Ман Сити», если исключить последние их 10 игр. Все остальные крайне нестабильны из-за пандемии и пустых стадионов: разве это домашняя игра, когда нет болельщиков?

Но на «Ливерпуль» сильнее всего повлияли травмы. «Ливерпуль» и «Сити» играют больше матчей, чем любая другая команда.

На защитников влияет отсутствие Ван Дейка. Когда он на поле, они могут идти вперед с полной уверенностью, без него – они идут вперед, думая: «Может, мне пора вернуться?» – считает Барнс.

Джон Барнс, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Экс-полузащитник «красных» понимает, что в последнее время вся борьба в АПЛ ведется исключительно между «Сити» и «Ливерпулем». Джон прокомментировал результаты главного соперника мерсисайдцев.

«В «Ливерпуле» соревноваться могут 14 игроков, у «Сити» – 20. У них есть глубина на всех позициях. Раньше, когда они выступали без Агуэро, то теряли очки. Теперь «Сити» понимает: они не находятся под давлением, потому что соперники теряют очки. Сейчас не так важен факт отсутствия или присутствия Агуэро – у них есть другие футболисты, способные забивать.

Я отдавал должное «Сити», когда они выиграли чемпионат два года назад, потому что «Ливерпуль» оказывал давление вплоть до последнего матча. Когда на них давят, чувствуется их мягкий центр поля. «Сити» – лучшая команда в мире, когда у нее все получается. Но когда они не играют хорошо, то думаешь: «А они вообще собираются побеждать?» – отметил ямаец.

Несмотря на травмы и плохую форму, Барнс верит, что «Ливерпуль» исправит турнирное положение.

«Ожидаю, что «Ливерпуль» будет в тройке лучших. «Сити» – фаворит, но думаю, «красные» финишируют вторыми. Все зависит от формы игроков, ведь впереди еще долгий путь. Буду разочарован, если «Ливерпуль» финиширует четвертым.

«Манчестер Юнайтед» играет хорошо, но с тех пор, как там появился Сульшер, у них было много ложных рассветов: они побеждали в 10 играх, а затем внезапно упали. Все еще вижу их непоследовательность.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» тоже противоречивы. С точки зрения последовательности, «Лестер», вероятно, самая стабильная команда, если не брать во внимание «Манчестер Сити», – добавил Барнс.

Джон выступал за «красных» с 1987-го по 1997-й.

В составе «Ливерпуля» он выиграл 2 чемпионата и 2 Кубка Англии, 3 Суперкубка Англии и Кубок английской Лиги.

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