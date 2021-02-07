«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче 23-го тура чемпионата Англии – 4:1. Это первая победа «горожан» на «Энфилде» с 2003 года. С тех пор «Ливерпуль» выиграл 13 матчей и 9 свел вничью.

Первый тайм завершился нулями – на 37-й минуте Илкай Гюндоган не реализовал пенальти за снос Рахима Стерлинга. Впрочем, немецкий полузащитник исправился и оформил дубль, забив на 49-й и 73-й минутах. Между его голами вместился точный удар Салаха с точки.

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