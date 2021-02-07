19-я минута игры с «Манчестер Сити» напомнила «Ливерпулю» о главной трагедии последних лет – падении Джеррарда. Все из-за того, что перед родной штрафной поскользнулся Салах. Если вы верите в знаки свыше, это был первый сигнал, что команду Клоппа ждет крушение.

Оно произошло по двум причинам: из-за мощного прессинга «Сити» и авторских ошибок игроков. Давление Пепа строилось на пересечении двух схем: 4-3-3 и 4-4-2. Обе они отвечали на конструкцию атак «Ливерпуля».

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На старте владений «красные» использовали трех игроков в первой линии: двух центрдефов (Хендерсона с Фабиньо) и одного фулбека (Александер-Арнольда) или центрдефов с кем-то из тройки Джонс/Вейналдум/Тьяго. Схема 4-3-3 давала «Сити» переднюю линию в три футболиста, каждый из которых маркировал по одному сопернику.

4-3-3 в исполнении «Сити» в защите. Все три игрока в передней линии привязаны к соперникам – только Хендерсон, за которым следил Марез, не попал в кадр. Фото: Other Agency

4-4-2 команда Пепа включала при более затяжных атаках «Ливерпуля». Если Хендерсон и Фабиньо не могли быстро продвинуть мяч, к ним смещались помощники: Вейналдум, Тьяго и Джонс. 4-4-2 давала гибкий контроль: пара форвардов (чаще всего Фоден и Силва) ограничивала пасы «Ливерпуля» по центральному каналу, Стерлинг и Марез сдерживали Трента с Робертсоном или страховали в узких зонах, а Гюндоган и Родри не давали полузащитникам «Ливерпуля» развернуться и продвинуть владение.

Пример работы 4-4-2 от «Сити»: Фоден и Силва ограничивают пасы на Вейналдума, Марез контролирует Джонса. Спустя пару секунд «Ливерпуль» потерял мяч, а к концу 49-й минуты пропустил первый гол. Фото: Other Agency

Итог: средняя линия «красных» была ограничена в действиях на мяче. Убедительнее всего это доказывают цифры Тьяго. Если в среднем по сезону он набивает по 1,02 паса в минуту, то против «Сити» этот показатель составил 0,8. Почти за 70 минут на поле Алькантара накреативил на ноль xGChain и xGBuildup – эти цифры отражают вклад игрока в создание моментов.

Из-за скованной центральной линии «Ливерпуль» не находил острых ударов. По числу выстрелов команда Клоппа прошла с соперником вровень (8), зато просела по качеству. Если «Сити» заслужил свыше трех голов, то «Ливерпуль» – чуть больше одного. Уберите пенальти, и вы не найдете у «красных» ни одного момента, чья острота перевалила бы за 0,12 xG – все из-за дерзкого прессинга «горожан».

Ilkay Gündogan (rechts oben) siegt mit Manchester City im Topspiel Фото: Getty Images

Параллельно «Сити» разваливал «Ливерпуль» за личные ошибки. После матча новым Джеррардом для медиа станет Алиссон – все из-за двух огрехов в пределах четырех минут. Но в составе «красных» нашлись и другие источники проблем.

Так в эпизоде с первым голом Гюндогана Александер-Арнольд слишком легко выпустил Стерлинга с фланга, а Джонс не прикрыл Илкая в штрафной. Невнимательность в коробке отразилась и на втором мяче немца. Только последний гол «Сити» был забит на авторском мастерстве и благодаря Фодену.

Но 1:4 спишут именно на Алиссона. Главное, чтобы этому же тренду не последовал Клопп. «Ливерпуль» столкнулся с более широким пулом проблем, чем ошибки конкретного игрока. Матч с «Сити» показал, что Юргену надо работать над подстраховкой в штрафной и альтернативой при выходе из обороны. А еще, возможно, эта игра короновала Гвардиолу.

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