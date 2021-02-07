В центральной игре 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» принимал «Манчестер Сити». Эксперты называли этот матч ключевым для «красных»: в случае поражения они бы выпадали из чемпионской гонки. Несмотря на игровые проблемы и травмы, статистика давала «Ливерпулю» шанс.

«Красные» за 29 матчей лишь раз проиграли «Сити» дома (в мае 2003-го).

В противостоянии «Сити» и «Ливерпуля» гостевая команда выиграла лишь раз из 24 попыток: это были «красные» с победой на «Этихаде» в ноябре 2015-го.

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Первый мяч должен был влететь еще в первом тайме: Майкл Оливер назначил пенальти за снос Рахима Стерлинга. Но все мы знаем, что у «горожан» огромные проблемы с реализацией 11-метровых. После промаха Илкая Гюндогана Пеп Гвардиола заявил, что может рассмотреть Эдерсона в качестве нового пенальтиста.

4 из 6 последних пенальти, которые не были реализованы в АПЛ, на счету игроков «Ман Сити».

Безумно, но 3 промаха «горожане» допустили в играх с «Ливерпулем»: Марез в октябре 2018-го, Де Брёйне в ноябре 2020-го и Гюндоган 7 февраля.

Илкай Гюндоган, «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Но потом Илкай исправился и открыл счет во второй половине.

С момента первого гола в сезоне (15 декабря) Гюндоган забил минимум в 2 раза больше, чем любой другой игрок АПЛ (9 мячей).

На тот момент счет в серии «Ливерпуль» – «гостевая команда» стал 0:4. Черная полоса началась с гола «ВБА» и продолжилась в играх с «Бёрнли» (0:1) и «Брайтоном» (0:1).

Эта серия – самая печальная для «Ливерпуля» с 1999 года: тогда «красные» позволили гостям забить 5 безответных мячей.

Это разозлило «Ливерпуль», и «красные» наконец забили: с пенальти отличился Мохамед Салах, который сам же красиво заработал 11-метровый в результате фола Рубена Диаша.

Трудно поверить, но это первый гол «Ливерпуля» на «Энфилде» в 2021 году. Мерсисайдцы не забивали дома 410 минут.

Зато «красные» прервали сухую серию «Ман Сити»: «горожане» не пропускали в АПЛ 602 минуты.

Но это были последние хорошие новости для мерсисайдцев. Особенно поплыл Алиссон, который допустил несколько ошибок и подарил «Сити» важнейшие мячи. С 73-й по 83-ю минуты забили Гюндоган, Стерлинг и Фоден.

Стерлинг впервые забил на «Энфилде» с момента ухода из «Ливерпуля» в 2015 году.

Рахим стал третьим игроком, которому удалось забить 100 мячей под руководством Гвардиолы. Ранее этой отметки достигли Лионель Месси (211) и Серхио Агуэро (120).

Алиссон получил от WhoScored оценку 3,73. Это худший показатель среди всех игроков АПЛ в этом сезоне.

Фоден стал самым молодым игроком в истории АПЛ, которому удалось оформить гол+пас на «Энфилде» (20 лет и 255 дней).

В этом сезоне Фил забил 10 мячей во всех турнирах. В топ-5 лиг есть только один человек, который сделал то же самое, но оказался моложе Фодена – Эрлинг Холанн (20 лет и 201 день).

Фил Фоден и Тьяго Алькантара, «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Сити» – эксперты и фанаты уже утверждают, что для «Ливерпуля» защита титула завершена. А еще хвалят «горожан», которые убегают в отрыв.

Эта победа стала первой для «Сити» на «Энфилде» за 18 лет.

После 23 игр в этом сезоне «Ливерпуль» (40) набрал на 27 очков меньше, чем на аналогичном этапе в прошлом сезоне (67). Это самое большое падение среди всех действующих чемпионов на данном этапе кампании в истории высшего дивизиона.

«Ливерпуль» впервые за 65 лет проиграл дома 3 матча АПЛ подряд.

Теперь у «Сити» 14 побед подряд побед в АПЛ. Это повторение рекордной серии: ранее столько выбивали «Престон» (оборвалась в 1892-м) и «Арсенал» (оборвалась в 1987-м).

После игры Пеп и Клопп обменялись тактичным отбиванием кулачков, хотя до матча поругались через медиа. Последним улыбался Гвардиола, которые разнес Юргена и по фактам спора, и на поле.

Пеп впервые в карьере победил на «Энфилде».

Это был 21-й матч, в котором Гвардиола встретился с Клоппом. Теперь у тренеров по 9 побед.

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Помешать «Сити» установить рекордную серию в АПЛ может Жозе Моуринью: в следующем туре «горожане» примут «Тоттенхэм».

«Сити» оторвался от «МЮ» на пять очков и имеет матч в запасе.

«Ливерпуль» проигрывает «горожанам» 10 очков, хотя провели на игру больше.

Чемпионат Англии «Сити» впервые за 18 лет победил на «Энфилде» ЧАС НАЗАД