Скончалась 104-летняя поклонница «Манчестер Сити» Вера Коэн. Женщина ходила поддерживать команду на стадион по сезонному абонементу с 1933 года.

Вера Коэн приобрела первый абонемент в 16 лет, в последние годы она была самой возрастной болельщицей «горожан». Ее сестре Ольге Халон 100 лет, и она также переживает за клуб. В 2018-м Вера и Ольга вывели футболистов «Сити» на матч АПЛ, когда команда Пепа разгромила «Фулхэм» на «Этихаде» со счетом 3:0.

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Годом ранее в гости к Вере Коэн заходил бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани. Бельгиец попил с поклонницей «горожан» чай с пирогом. Женщина также была известна тем, что собирала средства на благотворительность для местной больницы.

«Все в «Манчестер Сити» хотели бы передать любовь и наилучшие пожелания семье Веры в это трудное время», – сообщается на сайте манчестерского клуба.

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в 23-м туре АПЛ со счетом 4:1. Дубль оформил Гюндоган, по мячу забили Стерлинг и Фоден.

Следующий матч «Сити» проведет 10 февраля против «Суонси» в 1/8 финала Кубка Англии.

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