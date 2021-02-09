«Когда на больничной койке остались только мы вдвоем, и он скончался, я прыгнул на кровать и ударил его. Я ударил его головой и кулаком, а потом просто лежал и обнимал его 45 минут. Иногда ты просто думаешь: «Он все еще там».

Я скучаю по субботам, но он был таким сухим. Он говорил с кем угодно, но не со мной. Я любил брать его с собой по миру, когда играл в футбол. В данный момент я в порядке, но буду думать об этом, о тех хороших временах, которые у меня были. У меня, вероятно, было больше хороших времен, чем плохих. Я, должно быть, купил своему отцу около 80 машин, 18 лодок и домов. Я развелся и подарил семье много денег. Я много тратил на дома, покупал и снимал разное жилье», – приводит слова Гаскойна The Sun со ссылкой на подкаст Джеймса Инглиша.