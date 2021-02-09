Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, играющий на правах аренды в «Ницце», оказался в центре секс-скандала.
В соцсетях оказалось видео, снятое на смартфон Салиба. На нем француз в форме национальной сборной записывает себя на фронтальную камеру, потом переводит объектив и показывает голого партнера, занимающегося мастурбацией. Футболист отправил видос через снэпчат, а уже оттуда он попал в общий доступ. Как именно это произошло, неизвестно. По законодательству Российской Федерации Eurosport не может показать вам оригинал ролика.
Расследование показало, что кадры датированы 2018 годом, Вильям здесь находится с футболистами молодежной команды Франции. Главным героем видео называют полузащитника Ульриша Энеме, он сейчас выступает за английский «Брайтон» U-23.
По информации RMC Sport, Федерация футбола Франции проведет внутреннюю проверку. В руководстве считают это видео порочащим имидж организации и всего французского футбола. Комиссия вынесет вердикт относительно ситуации с Салиба в ближайшие дни.
- Вильям Салиба перешел в «Арсенал» из «Сент-Этьена» в июле 2019 года. За защитника заплатили 30 миллионов евро, игрок стал самой дорогой продажей в истории французского клуба.
- Пока 19-летний футболист не провел за «канониров» ни одного матча. В этом сезоне его заявили только в молодежную команду лондонцев, а в январе 2021-го клуб отдал игрока в аренду в «Ниццу».