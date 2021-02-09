В соцсетях оказалось видео, снятое на смартфон Салиба. На нем француз в форме национальной сборной записывает себя на фронтальную камеру, потом переводит объектив и показывает голого партнера, занимающегося мастурбацией. Футболист отправил видос через снэпчат, а уже оттуда он попал в общий доступ. Как именно это произошло, неизвестно. По законодательству Российской Федерации Eurosport не может показать вам оригинал ролика.