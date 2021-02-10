Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что ему пришлось пропустить похороны матери в Германии из-за правил путешествий во время коронавируса. Мать специалиста Элизабет умерла 19 января в возрасте 81 года.

«Она значила для меня все. Она была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как набожный христианин, я знаю, что теперь ей стало лучше. Тот факт, что я не могу присутствовать на похоронах, связан с ужасными временами. Как только позволят обстоятельства, мы проведем чудесное поминовение, соответствующее этому случаю», – приводит слова Клоппа Schwarzwaelder Bote.

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Германия запретила путешественникам приезжать из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, хотя исключения разрешены для людей, переживающих утрату близких родственников. Путешественники должны показать отрицательный результат теста и самоизолироваться в течение 10 дней по прибытии в Германию, хотя в некоторых регионах этот показатель может снизиться до пяти.

Пассажиры, возвращающиеся из Германии в Великобританию, должны сделать то же самое после прибытия. FA может подать заявку на специальные льготы для профессиональных спортсменов и менеджеров, которые позволяют им посещать тренировки и матчи без самоизоляции, при условии, что их тест на коронавирус отрицательный. Эти исключения предоставляются в индивидуальном порядке Министерством культуры, СМИ и спорта, и неизвестно, имел ли на это право Клопп.

Юрген Клопп – младший из троих детей Элизабет Райх и Норберта Клоппа.

Отец Клоппа был вратарем «Кайзерслаутерна» и умер из-за болезни в 2000 году, за несколько месяцев до того, как Юрген получил первую тренерскую работу в «Майнце».

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