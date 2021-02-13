«Новая роль придает мне уверенности и стабильности. Приехал доказать эту мысль», – скромно отметил Гюндоган перед матчем с «Ливерпулем». Хайлайтом игры стали ошибки Алиссона, хотя чемпионов Англии во многом развалил именно Илкай. Он провел качественный матч, даже несмотря на промах с пенальти.

Яркий перфоманс немца – плод его игры на новой позиции. Если раньше Гюндоган пыхтел в опорной зоне, то сейчас занимает более высокий участок поля, а в пул его задач входят включения в штрафную. Благодаря им Илкай наслаждается лучшим отрезком в британской карьере и уже стал MVP АПЛ в январе. Новую роль Гюндоган получил по двум причинам.

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Первая – свежая структура «Сити» в атаке. В начале владения один из фулбеков «горожан» смещается в опорную зону. Защитник с другого фланга остается в первой линии. Так «Сити» получает модуль 3-2 на старте атак, который облегчает выход из обороны.

Пример новой структуры «Сити»: Канселу поднялся на одну линию с Родри, Лапорт (номинальный левый защитник в матче с «Бёрнли») остался на одном уровне с Диашем и Стоунзом. Фото: Other Agency

Аналитик Forbes Джеймс Налтон отмечает другое преимущество этой системы: защиту от контратак. При выпадах соперника фулбек, который сместился в опорную зону, сохраняет позицию и страхует команду, благодаря чему защитники меньше подвержены ситуациям один-в-один.

Такая конструкция избавила «Сити» от игры в два опорника. Теперь Гвардиоле достаточно одного Родри – это и вынудило искать новую роль для Гюндогана.

Другой предтечей трансформации Илкая стала проблема «Сити» с чистыми форвардами.

Сильнее всех страдает Агуэро. В сезоне-2020/21 аргентинец сыграл лишь в трех матчах Лиги чемпионов и пяти – в АПЛ. В июне 2020-го года он получил самую страшную травму за время в «Сити»: повредил колено и выбыл на 113 дней. А 2021-й начался для Серхио с коронавируса.

Ковид подкосил и другого форварда «Сити»: Жезус подцепил болезнь под Новый год. А еще Габи пропустил больше месяца осенью. Но с бразильцем связано другое важное наблюдение.

Раньше Жезуса упрекали в слабой реализации. В прошлом сезоне форвард выдал катастрофическую статистику: 14 реальных голов при 18,5 ожидаемых. В этой кампании ситуация выправилась, и бразилец набил четыре мяча при 3,7 xG. С одной стороны, в этом есть позитив: Жезус улучшил реализацию. С другой, упала острота атак, которые он закрывал ударом.

В сезоне-2020/21 Габи отыграл 1006 минут. Для сравнения: похожую нагрузку он получил за сезон-2018/19 (1036 минут) – тогда бразилец настрелял на 9,2 xG. Если проще: при одинаковом объеме игровой практики Жезус выдавал вдвое более мощные цифры по ожидаемым голам.

Травмы и слабый перфоманс форвардов намекнули, что классическая система «Сити» утратила эффективность. В отсутствие чистых нападающих кто-то должен был заполнить чужую штрафную. Гвардиола пустился в эксперименты и переосмыслил роль Гюндогана.

Pep Guardiola (L) and Sergio Aguero (R) Фото: Getty Images

«Нам нужно больше игроков в штрафной», – сокрушался Пеп перед первым матчем «Сити» в 2021-м. В том матче против «Челси» Гюндоган забил и запустил огненный отрезок «горожан» с 18-й по 34-ю минуту, когда ворота Эдуара Менди разрезали три мяча. С тех пор «Сити» побеждает в каждом матче, а Гюндоган – лучший бомбардир АПЛ на этом отрезке (9 мячей).

В последней игре чемпионата Илкай закопал другого топа – «Ливерпуль». Команде Клоппа – коуча, с которым немецкий турок четыре года работал в «Боруссии» – досталось два мяча, которые идеально отразили его новую роль.

Первый гол пришел после отбора «горожан» на чужой половине. В рамках прессинга Гюндоган сдерживал Тьяго Алькантару, чтобы тот не развернулся с мячом.

Гюндоган держится возле Алькантары. Это выключает Тьяго из атаки «Ливерпуля»: партнеры не доверят ему мяч, если соперник играет настолько близко. Фото: Other Agency

После единоборства Александра Зинченко мяч прилетел к Жоау Канселу. Гюндоган тут же открылся в финальной трети, принял пас и отыграл на Фила Фодена – ложную девятку.

Открывание Гюндогана за секунду до паса на Фодена. Илкай включил классическую десятку и помог команде с транзитом в финальную треть. Фото: Other Agency

Затем Фоден двинул мяч на Рахима Стерлинга, а Гюндоган сел в засаду. Илкай осторожно вступил в штрафную под присмотром соперника. Канал слева заняла ложная девятка – соответственно, Гюндогану остался правый карман, между Джорданом Хендерсоном и Эндрю Робертсоном.

Стерлинг обводит Трента. Фоден занимает левый полуфланг. Гюндогану остается атаковать правую зону. Она отмечена треугольником. Фото: Other Agency

Трент Александер-Арнольд легко впустил Стерлинга в штрафную. Прорыв Рахима включил смещения в защите «Ливерпуля»: Фабиньо отошел в полуфланг, чтобы накрыть вингера «Сити», а Хендерсон перестроился на Фодена. Робертсон за партнерами не успел. Из-за этого Гюндоган остался без опеки. Он подобрал мяч после удара Фила и выстрелил в сетку.

При ударе Фодена Гюндоган остался один. Хендерсон сместился на Фила, а Робертсон поздно включился по Илкаю. Фото: Other Agency

Так в рамках одного эпизода Гюндоган раскрылся в трех плоскостях. Сначала он прижал Алькантару в прессинге, затем помог «Сити» войти в финальную треть, а позже идеально сработал в штрафной. В коробке «Ливерпуля» Илкаю помогла осмотрительность: немец не форсировал забегания ни в один из каналов. Он ждал, чтобы не лишиться пространства и спокойно пробить по воротам.

Об этом скилле полузащитника Гвардиола рассказывал еще в январе: «Гюндоган удивительно чувствует гол. Он не просто своевременно включается в штрафную, он прибегает ни секундой раньше и ни секундой позже нужного. Техника игры на острие позволяет ему принять мяч, остановить атаку и обеспечить предельную остроту».

Второй мяч Гюндогана на «Энфилде» пришел из иных условий. Да, «Сити» вновь перехватил владение благодаря прессингу, но Илкай уже не ждал партнеров в штрафной. В отличие от Стерлинга, он активно атаковал зону между Фабиньо и Трентом. Это открыло Фодену лишнюю опцию для паса, который в итоге стал голевым.

При рывке Фодена Гюндоган обгоняет Стерлинга. Рахим перешел на шаг, чтобы выйти из офсайда. Фото: Other Agency

В предголевой ситуации у Фодена возникли три опции для передачи. Самую острую позицию – во вратарской – занял Гюндоган. Он же забил. Фото: Other Agency

В двух голевых эпизодах Гюндоган показал разный темп действий и решений, но все они были подвязаны на игре в штрафной. Роль Илкая освежили как раз рывки в коробку. Против «Ливерпуля» немец зацепил четыре касания в штрафной и еще три – рядом с ней. Для сравнения: в первом круге в битве с Клоппом Гюндоган лишь один раз встретился с мячом в этой зоне.

Илкай объясняет реформу позиции так: «Команда любит двигать мяч и создавать моменты в спокойном темпе. Я развиваю владение вместе с партнерами, но в новой роли пытаюсь занять опасные зоны, которых еще никто не достиг».

В этом контексте амплуа Гюндогана точно описала Squawka: теперь он участвует в розыгрышах «Сити» из более высокой позиции. Свежая роль для Илкая – одна из главных находок Пепа в сезоне. Если «Сити» станет чемпионом Англии, Гюндоган точно будет одним из главных претендентов на лучшего игрока сезона.

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