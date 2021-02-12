Фанаты «Тоттенхэма» не понимают, что происходит в команде. Сначала они наехали на Жозе Моуринью, который, по их мнению, маринует Гарета Бэйла на скамейке запасных. Португальцу досталось за то, что валлиец не попал в заявку на кубковый матч с «Эвертоном».

Им казалось, что с Бэйлом все в порядке: за день до игры футболист выложил фото в инстаграме и подписал его «Отличная тренировка». Несмотря на это, валлийца не оказалось даже в запасе.

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После этого вскрылось явное недопонимание между тренером и игроком. Жозе Моуринью пришлось прокомментировал внутренние дела команды, потому что он тоже не понял поведение Бэйла.

Гарет Бэйл Фото: Getty Images

«В воскресенье у нас был матч с «Вест Бромвичем», и Бэйл не играл. В понедельник я удивился его желанию пройти медобследование. Он сказал, что чувствует дискомфорт в мышцах, поэтому в понедельник не тренировался с командой. Во вторник Гарет занимался с остальными, но сказал мне, что хочет поработать с отделом спортивной медицины, чтобы укрепить проблемное место. Поэтому его не было в заявке на матч с «Эвертоном».

Должен признать, что его пост вызвал необходимость высказаться. Между постом и реальностью есть противоречие. Со старта сезона я старался не выносить лишнего, но я теперь чувствую, что мне нужно разобраться в ситуации. Возможно, за пост отвечал не он, но там написано, что тренировка была «великолепной» и «я готов», что было абсолютно неверно. Поэтому, когда меня спрашивают, мне приходится говорить о реальном положении дел.

Повторяю в последний раз. Он нехорошо чувствовал себя и попросил сканирование. Ему сделали сканирование, которое не выявило травмы. Мы не можем игнорировать ощущения футболиста. Значит, он не был готов к матчу. Все очень просто», – приводит слова Моуринью Marca.

Ранее сообщалось, что Жозе разочарован Бэйлом, и «Тоттенхэм» не выкупит игрока у «Реала».

С момента возвращения в «Тоттенхэм» Гарет провел в АПЛ 230 минут.

31-летний Бэйл провел в чемпионате Англии 6 матчей и забил один мяч.

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