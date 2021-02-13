В матче 24-го тура чемпионата Англии «Лестер» одержал волевую победу над «Ливерпулем» – 3:1. Гости вышли вперед на 67-й минуте благодаря голу Мохамеда Салаха, но потом получили трешку. Сначала со штрафного отличился Джеймс Мэддисон, потом шоу устроил Алиссон.

Бразилец, который несколько раз в матче далеко выбегал из штрафной, повторил трюк и ошибся. Он вылетел на перехват, но промахнулся – попал мячом в защитника, а потом врезался в партнера. Джейми Варди забил уже в пустые ворот.

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Это уже третья ошибка Алиссон за два последних матча АПЛ: ранее бразилец допустил два грубых ляпа в игре против «Манчестер Сити». Те оплошности сильно повлияли на результат – «красные» проиграли со счетом 1:4.

В игре против «Сити» Алиссон получил от WhoScored оценку 3,73. Это худший показатель среди всех игроков АПЛ в этом сезоне.

В АПЛ-2019/20 Беккер из 29 матчей 13 провел на 0. В чемпионате Англии-2020/21 у 28-летнего бразильца лишь 5 сухарей в 20 играх.

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