Алиссон Бекер утопил «Ливерпуль» в двух важнейших матчах чемпионской гонки АПЛ, но пока не разделил судьбу Лориса Кариуса. Немца списали после первого же фейла. Конечно, Кариус налажал в финале Лиги чемпионов, но ему есть много оправданий. Это и отсутствие опыта на таком уровне, следовательно, волнение, и сотрясение, которое Кариус получил перед двумя знаменитыми привозами. Это лишь оправдания, учитывая, что дальнейшая карьера вратаря похожа на злую штуку, но в конкретном матче сваливать все на него было неправильно.

После игры Кариус моментально стал не просто мемом или объектом для шуток, а мишенью для травли. В соцсетях над ним издевались все: от фанатов «Ливерпуля» до тех, кто случайно включил телевизор в тот вечер. И понятно, что виной тут статус игры. Была бы то встреча 1/16 финала Кубка Лиги, все издевательства закончились бы через несколько часов.

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Ошибки Алиссона в матчах с «Сити» и «Лестером» уже напрямую повлияли на два поражения мерсисайдцев, но вера в него непоколебима. Бразилец заработал слишком идеальную репутацию, чтобы фанаты или даже сторонние болельщики сразу начали измываться над ним, как над Кариусом. При этом встречи с прямыми конкурентами в АПЛ для команд уровня «Ливерпуля» лишь чуть-чуть менее важны, чем финал ЛЧ.

Алиссон и Хендерсон Фото: Getty Images

Пять из семи пропущенных мячей против «Сити» и «Лестера» стали следствием ошибок бразильского вратаря. На «Энфилде» его вины нет только в четвертом голе, а на «Кинг Пауэр» – в третьем. Получается, все ключевые мячи в двух важнейших матчах лежат на Алиссоне и его клоунаде: отбил прямо на ногу защитнику, выдал мяч на ход нападающему соперника (дважды), проспал выстрел со штрафного, врезался в собственного защитника, и, по словам Клоппа, не предупредил его об этом. Выглядит, что косяков побольше, чем у Кариуса, который из-за последствий того финала не играет даже в «Унионе».

Интересно, как теперь поступит «Ливерпуль» со вторым по стоимости вратарем в истории футбола. Аренду Алиссона «Бешикташ» не потянет, а сезон «Ливерпуль» почти слил. Вероятно, Клопп продолжит доверять бразильцу и посмотрит, что из этого выйдет. У Алиссона еще есть шанс остаться в элите – просто перестать смешить народ и достойно доиграть остаток сезона. Если ужасы продолжатся, то кредит доверия болельщиков иссякнет, и вскоре мы увидим бразильца сначала на разных мемных картинках в стиле «Кариус пост сдал, Алиссон пост принял», а потом на воротах в Турции, Китае или родной Бразилии.

ПОВТОРИТ ЛИ АЛИССОН ПУТЬ КАРИУСА? Нет, он вернется на свой уровень Нет, но и былой уровень не вернет Да, это Кариус 2.0

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