Пьер-Эмиль Хёйбьерг перешел в «Баварию» в 16 лет и успел сыграть в Бундеслиге еще до совершеннолетия. Но многое в жизни футболиста изменилось в 2013 году, когда он узнал, что его отец болен раком желудка.

«Гвардиола подозвал меня и сказал: «Я слышал о твоем отце. Мне очень жаль. Давай просто поговорим об этом вместе».

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Я внезапно растерялся, испугался и заплакал. Пеп сказал: «Вы должны держаться за близких и дорогих людей». Он сказал, что всегда будет рядом со мной. А потом Пеп заплакал и сказал, что у него больше нет слов», – приводит слова Хёйбьерга The Sun.

К лечению отца футболиста подключился президент «Баварии» Ули Хёнесс, который взял все расходы на себя. Но спасти Хёйбьерга-страшего не удалось – он скончался в 2014-м.

«Горе – трудная вещь. Внезапно вы понимаете, что остаетесь один, а вам всего 18 лет – вы находитесь в большом футболе, где решается ваша карьера», – добавил Пьер-Эмиль.

Хёйбьерг выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2020/21. После «Баварии» 26-летний полузащитник поиграл за «Шальке», «Аугсбург» и «Саутгемптон».

С мюнхенским клубом датчанин выиграл 2 чемпионата Германии, 2 Кубка Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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