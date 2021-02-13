«Манчестер Сити» вновь заработал 11-метровый – на этот раз в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Но пенальти плохо даются «горожанам»: в сезоне-2020/21 команда Пепа Гвардиолы реализовала лишь четыре удара из семи.

Последний промах пришелся на важнейший матч с «Ливерпулем» – тогда Илкая Гюндоган пробил выше еще при счете 0:0. После игры Гвардиола допустил возможность, при которой пенальти исполнит Эдерсон: «У нас есть такая проблема с этим. Опять же, я подумаю над тем, чтобы в следующий раз бил Эдерсон».

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Видимо, слова главного тренера вдохновили бразильца. Когда рефери подтвердил пенальти в ворота «шпор», голкипер побрел на чужую половину и почти дошел до штрафной. К нему подбежал Бернарду Силва, который толкнул его обратно к своим воротам.

После этого Эдерсон заметно погрустнел.

Но есть вероятность, что бразилец передал установку для партнера. Силва, который говорит с Эдерсоном на одном языке, выслушал партнера и подбежал к Родри, исполнявшему пенальти. Испанец прислушался к словам португальца и пробил в левый нижний угол. Получилось плохо – Уго Льорис дотянулся до мяча, но отбил удар в ворота.

Вопрос о пробитии Эдерсоном пенальти поднимался еще в сезоне-2017/18. Тогда у «Сити» тоже были проблемы с 11-метровыми, и отмечалось, что в команде круче всех бьет бразильский вратарь. Но тогда Пеп Гвардиола строго запретил голкиперу исполнять удар из-за уважения к сопернику.

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27-летний Эдерсон оформил 16 сухарей в 35 матчах АПЛ-2019/20.

В текущем чемпионате Англии уже 14 сухих матчей, несмотря на то, что он провел лишь 21 игру (без учета встречи со «шпорами»).

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