Пенальти Родри стал идеальной метафорой матча «Сити» с «Тоттенхэмом». Во-первых, мяч с трудом проскользнул за линию ворот после полусейва Уго Льориса. Так же сложно «Сити» пролезал к чужой штрафной на старте матча. Во-вторых, к удару хотел подступиться Эдерсон – его остановил Бернарду Силва. После перерыва бразилец вложился в другой гол: отдал эффектный ассист. В-третьих, пенальти заработал Илкай Гюндоган. Он же добил «Тоттенхэм» дублем.

Все эти события отгремели вопреки крепкой защитной структуре, которую Жозе Моуринью предложил с первых минут. Без мяча «Тоттенхэм» выбрал схему 4-4-2. Она позволила насытить среднюю линию и предотвратить ключевой ход «Сити» на мяче – смещение фулбека к опорнику.

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Схема 4-4-2 в защите «Тоттенхэма». Зинченко сместился к Родри по типичному ходу для нового «Сити». Их обоих встретила плотная защита. Фото: Other Agency

Соперники из опорной зоны усложняли движение «Сити» по центральному каналу. Вдобавок «Тоттенхэм» прикрыл фланги плотной игрой один-в-один.

Эпизод из атаки «Сити». Футболисты «Тоттенхэма» готовы принять всех ключевых игроков «горожан» один-в-один. Фото: Other Agency

Эти детали подарили «шпорам» сильный отрезок перед первым голом. Да, «Сити» лидировал по ударам даже до пенальти Родри (четыре выстрела против двух у соперника), но половина из них пришлась в блокшоты, а другая – мимо ворот. Кроме того, «Тоттенхэм» выдал самый острый момент на отрезке: Харри Кейн стукнул мяч о штангу со стандарта.

Пенальти перевернул ситуацию по двум причинам. Во-первых, он изменил общую структуру игры. Во-вторых, подсказал Пепу Гвардиоле, где скрыта слабая точка защиты Моуринью.

После гола Родри матч ожидаемо раскрылся. Косвенно это подтверждают цифры по касаниям. Если до 22-й минуты игроки «Тоттенхэма» встретились с мячом лишь 81 раз (соперник – 206), то после нее и до конца тайма – уже 111 при 145 касаниях «Сити». Разрыв сократился – это подчеркивает более равную картину игры.

Другое дело, что близкие цифры по касаниям не дали «Тоттенхэму» столь же близкого качества. После пенальти команда Моуринью не выдала ни одного удара, тогда как «Сити» уколол Льориса четырежды. Это подсветило главный вопрос к Жозе: матч не прояснил, как он собирался атаковать. Отсутствие структуры убило игру «шпор» на мяче.

Во втором тайме ситуация лишь ухудшилась: «Сити» проколол и позиционную защиту «шпор». «Горожане» вспомнили, что атакуют фронтом из пяти человек, тогда как первая линия «Тоттенхэма» отбивается вчетвером. При численном меньшинстве сложнее всего защищать полуфланги – именно из этой зоны пришел первый гол Гюндогана. Илкай будто прочел недавний текст и вновь показал идеальное включение в штрафную. Условия для этого создали Фил Фоден и Рахим Стерлинг: первый отвлек Яфета Танганга и Мусса Сиссоко рывком, второй стянул их после обводки Давинсона Санчеса.

Фоден забегает к лицевой и отвлекает Танганга с Сиссоко. Санчес занят Стерлингом. Гюндоган занял выжидательную позицию. Фото: Other Agency

Как только Стерлинг пошел в обводку и стянул внимание всех защитников «Тоттенхэма» по эпизоду, Гюндоган рванул в штрафную. Точечное включение Илкая обеспечило ему пространство для удара. Фото: Other Agency

Второй гол подтолкнул «Тоттенхэм» к еще более активной атаке. Это создало основу для третьего мяча «Сити»: Гюндоган нашел зону гениальным рывком в финальную треть, Эдерсон подарил ему точный заброс.

Единственное – в тени всей этой истории остался Жоау Канселу. Португалец – скрытый герой трансформации «Сити» на мяче. Именно он блистает в роли фулбека/второго опорника.

«Тоттенхэм» насытил его зону за счет схем 4-2-3-1/4-4-2. Канселу подстроился и стал открываться ближе к флангу. Более того, португалец начал лично проталкивать мяч на чужую половину – это разрушало защитный блок «шпор». Самое крутое – то, как быстро Канселу адаптировался под соперника. Первое дерзкое забегание он выдал уже на 2-й минуте.

В начале владения Канселу получил мяч в первой линии. Фото: Other Agency

Далее Жоау лично забежал в карман между игроками «Тоттенхэма». Его рывок стал ключевым для атаки «Сити»: она продвинулась на чужую половину. А результатом стали угловой и первый удар «горожан» в матче. Фото: Other Agency

Итог – «Сити» уничтожил «Тоттенхэм», а Гвардиола разбил Моуринью. Стартовые идеи Жозе развалились уже к перерыву, если не раньше. А изящность чужой победы подсветила вопрос: может, Жозе уже и не тренер для топ-уровня?

Кстати, об изящности. В предыдущий раз Эдерсон отдавал ассист в сезоне-2018/19. Тогда команда Гвардиолы выиграла АПЛ.

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