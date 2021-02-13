В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разнес «Тоттенхэм» – 3:0. «Горожане» упрочили лидерство в АПЛ: отрыв от «Лестера» составляет семь очков + матч в запасе. «Тоттенхэм» упал на девятое место – «шпоры» проиграли пять из шести последних матчей.

«Что я думаю об игре? Свежая команда играла с уставшей, но начавшей матч очень хорошо. Мы контролировали происходящее, попали в штангу, и гол стал бы для нас зарядом, необходимым в случае усталости.

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Потом «Сити» заработал один из этих современных пенальти, как я их называю, и поставил нас в сложную ситуацию. Современный пенальти – это когда даже за касание ногтем могут поставить на 11 метров. Причем это зависит от соперника. В некоторых случаях ты касаешься игрока ногтем, носом, пальцем ноги – и судья назначает пенальти. ВАР констатирует, что контакт был, и это сложно отрицать.

Я очень-очень доволен отношением футболистов к делу. На поле вышли парни, которые пару дней назад отыграли два часа в Кубке Англии, и полностью выложились. Парни оказались в тяжелой ситуации, но проявили храбрость.

Команда, в которой нет единства, сдалась бы и была бы наказана. Но я видел, как парни вроде Харри Кейна, Бена Дэвиса, Пьер-Эмиля Хёйбьерга работали изо всех сил. Ничего дурного не могу сказать о ребятах, не было даже некоторых ошибок, всегда присутствующих в наших выступлениях.

Все складывалось против нас. Во втором тайме было особенно тяжело», – приводит слова Моуринью BBC.

«Сити» одержал 16 побед подряд во всех турнирах и 11 подряд в чемпионате Англии.

Последний раз «горожане» проигрывали 21 ноября – как раз «Тоттенхэму» в первом круге.

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