«Почему я должен вставать на колено, чтобы ты показать, что мы значимы? Почему я должен носить надпись Black Lives Matter на задней части майки, чтобы показать вам, что мы значимы? Это все унизительно. Люди хотят заставить меня вести беседы о Black Lives Matter и расах, но я делаю это не только для того, чтобы вы могли сказать: «Заха выступает за нас». По сути это как галочка.

Я больше не буду делать этого, если ничего не изменится. Я не приду поболтать с вами просто ради этого, как все интервью, которые я давал. Все эти платформы – вы видите, что происходит, видите, как люди создают фальшивые аккаунты, чтобы постоянно оскорблять чернокожих, но вы не меняете этого. Так что не говори мне приходить и болтать о вещах, которые не поменяются. Измените это. Все, что вы делаете, все эти шарады ничего не значат», – сказал Заха в подкасте On the Judy.