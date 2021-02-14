Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча с «Лестером» признался, что мерсисайдцы выбыли из гонки за золотые медали английской Премьер-лиги.

– Да. Я не могу в это поверить, но да, – ответил Клопп журналисту сквозь слезы.