Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча с «Лестером» признался, что мерсисайдцы выбыли из гонки за золотые медали английской Премьер-лиги.
– Значит, вы уступаете титул, Юрген?
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– Да. Я не могу в это поверить, но да, – ответил Клопп журналисту сквозь слезы.
- «Ливерпуль» проиграл три матча подряд в АПЛ – «Брайтону», «Манчестер Сити» и «Лестеру» с общим счетом 2:8. Команда Клоппа идет на четвертом месте в таблице с 40 очками. Отрыв от первой строчки составляет 13 баллов.
- Следующий матч в АПЛ мерсисайдцы проведут 20 февраля дома против «Эвертона».
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