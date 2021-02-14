За последние три года вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон сделал больше результативных передач в английской Премьер-лиге, чем полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум.
У Эдерсона 2 ассиста за 110 матчей – первый он отдал 19 августа 2018 года в матче против «Хаддерсфилда», второй сделал 13 февраля 2020-го в игре с «Тоттенхэмом». Вейналдум 21 апреля 2018-го отдал передачу в матче с «Вест Бромвичем» – с того момента это его единственный ассист за 111 игр.
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- В нынешнем сезоне Эдерсон провел за «Манчестер Сити» 22 матча в АПЛ и пропустил 13 мячей.
- Вейналдум отыграл 24 встречи в составе «Ливерпуля» и отметился 2 голами.
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