За последние три года вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон сделал больше результативных передач в английской Премьер-лиге, чем полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум.

У Эдерсона 2 ассиста за 110 матчей – первый он отдал 19 августа 2018 года в матче против «Хаддерсфилда», второй сделал 13 февраля 2020-го в игре с «Тоттенхэмом». Вейналдум 21 апреля 2018-го отдал передачу в матче с «Вест Бромвичем» – с того момента это его единственный ассист за 111 игр.