Фанаты повесили баннер на заборе возле «Энфилда». «Юрген Клопп, ты никогда не будешь один», – гласит сообщение фанатов тренеру.

После матча с «Лестером» расстроенный Клопп признался, что мерсисайдцы уже не борются за золотые медали АПЛ. Специалист заявил, что сам не может в это поверить.