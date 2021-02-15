Болельщики «Ливерпуля» поддержали главного тренера команды Юргена Клоппа после трех поражений подряд в английской Премьер-лиге.

Фанаты повесили баннер на заборе возле «Энфилда». «Юрген Клопп, ты никогда не будешь один», – гласит сообщение фанатов тренеру.

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Клопп сквозь слезы признал, что «Ливерпуль» упустил золото АПЛ
ДЕНЬ НАЗАД

После матча с «Лестером» расстроенный Клопп признался, что мерсисайдцы уже не борются за золотые медали АПЛ. Специалист заявил, что сам не может в это поверить.

  • После 24 матчей «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков. При этом у «горожан» остается игра в запасе. Отрыв от второй строчки составляет 6 баллов.
  • Следующий матч «Ливерпуль» проведет 16 февраля против «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов, в АПЛ мерсисайдцы 20-го числа встретятся с «Эвертоном».

Юрген Клопп сквозь слезы признался, что «Ливерпуль» упустил золото АПЛ (видео)

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