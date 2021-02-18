Возможно, Рой Кин самый странный эксперт Sky Sports. Обычно комментаторы любят славу и внимание, а ирландец, напротив, избегал самой популярной соцсети. Но 12 февраля легенда «МЮ» нарушил спокойствие и порвал инстаграм.

Кин выложил пост, который быстро стал вирусным. Появление Роя удивило даже коллег по Sky Sports – Джейми Каррагер и Рио Фердинанд встретили ирландца смеющимися эмодзи.

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Через 40 часов после первого поста Рой вновь выстрелил. За это время на его страницу подписалось около миллиона фолловеров. Что же такого крутого запостил харизматичный футболист?

Просто фотку с псом! Без фильтров, грамотного ракурса, яркой одежды и провокации. Просто кадр Кина в капюшоне и пес в профиль. «Лучший друг человека», – бомбанул Рой и собрал 716 тысяч лайков.

Сейчас на экс-игрока сборной Ирландии подписались 1,1 млн человек. У Кина теперь три фотки: кроме кадра с псом, есть момент ретро-матча против «Вест Хэма» и селфи с внуком.

Рой завершил карьеру в 2006 году.

В составе «МЮ» он 7 раз выиграл чемпионат Англии и взял Лигу чемпионов.

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