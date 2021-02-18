Возможно, Рой Кин самый странный эксперт Sky Sports. Обычно комментаторы любят славу и внимание, а ирландец, напротив, избегал самой популярной соцсети. Но 12 февраля легенда «МЮ» нарушил спокойствие и порвал инстаграм.
Кин выложил пост, который быстро стал вирусным. Появление Роя удивило даже коллег по Sky Sports – Джейми Каррагер и Рио Фердинанд встретили ирландца смеющимися эмодзи.
Через 40 часов после первого поста Рой вновь выстрелил. За это время на его страницу подписалось около миллиона фолловеров. Что же такого крутого запостил харизматичный футболист?
Просто фотку с псом! Без фильтров, грамотного ракурса, яркой одежды и провокации. Просто кадр Кина в капюшоне и пес в профиль. «Лучший друг человека», – бомбанул Рой и собрал 716 тысяч лайков.
Сейчас на экс-игрока сборной Ирландии подписались 1,1 млн человек. У Кина теперь три фотки: кроме кадра с псом, есть момент ретро-матча против «Вест Хэма» и селфи с внуком.
- Рой завершил карьеру в 2006 году.
- В составе «МЮ» он 7 раз выиграл чемпионат Англии и взял Лигу чемпионов.