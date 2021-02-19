Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви находится в затруднительном положении. С одной стороны, «шпоры» проваливают сезон и показывают отвратительные результаты в чемпионате Англии. С другой, смена тренера обойдется расчетливому боссу слишком дорого. Леви привык считать каждый цент, а сумма отступных Жозе Моуринью выглядит катастрофической.

По информации ESPN, Особенный получит 34,5 млн евро, если в ближайшее время лишится работы. Его контракт рассчитан еще на 2,5 года, поэтому в финансовом плане португалец в полной безопасности.

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Леви назначал Моуринью, рассчитывая, что опытный коуч быстро даст результат. Но его нет: в АПЛ команда находится на девятом месте и рискует второй сезон подряд остаться без Лиги чемпионов.

Источник уточняет, что большую роль в вопросе увольнения Жозе сыграл перенос финала Кубка английской Лиги. Игра с «Сити» должна была состояться в феврале – поражение практически решило бы вопрос. Но Леви, мечтающий о трофее, готов подождать до апреля – «Тоттенхэм» не брал титулов с 2008 года. Еще у «шпор» остаются надежды на Лигу Европы, в которой Моуринью уже побеждал.

Еще за Жозе говорит доверие команды: футболисты понимают, что часть неудачных результатов случилась, когда травму получил важнейший Харри Кейн. Почти все игроки поддерживают Моуринью: проблемы могут возникнуть только с Гаретом Бэйлом и Деле Алли, который выпал из основы с приходом Особенного.

Существует вероятность, что Леви все же не дождется финала Кубка Лиги: многое решится для Жозе в ближайших матчах против «Вест Хэма», «Бёрнли», «Кристал Пэлас» и «Арсенала».

58-летний Моуринью работает с «Тоттенхэмом» с ноября 2019-го.

Первый сезон Жозе завершал после увольнения Маурисио Почеттино и финишировал в АПЛ на шестом месте.

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