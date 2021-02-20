К 25-му туру чемпионата Англии «Ливерпуль» подходил на шестой строчке. Команда Клоппа сохранила место в таблице, только теперь ее подпирает «Эвертон»: соседи по городу не просто выиграли в дерби, но и сравнялись с «красными» по очкам (40).