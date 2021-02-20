К 25-му туру чемпионата Англии «Ливерпуль» подходил на шестой строчке. Команда Клоппа сохранила место в таблице, только теперь ее подпирает «Эвертон»: соседи по городу не просто выиграли в дерби, но и сравнялись с «красными» по очкам (40).
- «Эвертон» не побеждал на «Энфилде» с 1990 года. Тогда судья удалил сразу трех игроков: молодого Стивена Джеррарда – за фол, а защитника «ирисок» Фрэнсиса Джефферса и кипера «Ливерпуля» Сандера Вестерфельда – за потасовку.
- Последняя победа «Эвертона» в дерби без привязки к стадиону отгремела в 2010-м. Тогда за «ирисок» забивали Тим Кэйхилл и Микель Артета.
Нынешнее дерби было особенно важным для Роберто Фирмино. Он проводил юбилейный матч в АПЛ.
- Фирмино стал лишь пятым бразильцем, который покорил отметку в 200 игр британского чемпионата.
- У «Ливерпуля» есть еще один представитель в топ-5 бразильцев по матчам в АПЛ. Это Лукас Лейва (247).
Зато в дерби блеснул его соотечественник – Ришарлисон. Форвард «Эвертона» открылся за спину Озану Кабаку и вскрыл ворота «Ливерпуля» спустя три минуты после старта.
- Гол Ришарлисона – второй самый быстрый пропущенный мяч «Ливерпуля» на «Энфилде», если отслеживать по играм АПЛ.
- Ришарлисон забивал «красным» на выезде и в прошлой кампании. Он стал лишь третьим игроком «Эвертона», который отличился на «Энфилде» дважды за два сезона.
- Гол «Ливерпулю» – второй для Ришарлисона за последнюю неделю. Предыдущий залетел в ворота «Сити».
FC Liverpool gegen den FC Everton im Merseyside-Derby
Фото: Getty Images
Бразильского форварда поддержал рекордом Хамес Родригес.
- Колумбиец – первый игрок в истории «Эвертона», который раздал по ассисту как в домашнем, так и в выездом дерби за один сезон.
- В прошлой игре АПЛ на чужом стадионе Хамес отметился голом. Тогда жертвой Родригеса пал «Манчестер Юнайтед».
У игроков «Ливерпуля» цифры погрустнее. Во втором тайме их добил пенальти Гильфи Сигурдссона.
- Супертрио «красных» нанесло лишь один удар за весь первый тайм.
- Фирмино еще ни разу не забивал в ворота «Эвертона». Теперь у него больше поражений от «ирисок», чем голов против них.
А для истории клуба поражение получилось особо острым.
- «Ливерпуль» проиграл четыре домашних матча в чемпионате подряд впервые с 1923-го года. С действующим чемпионом такого не случалось с 1929-го.
- В ворота «красных» поставили уже три пенальти в 2021-м году. Никто в АПЛ не получал больше. Все три прилетели на «Энфилде».
- Сразу два игрока основы «Ливерпуля» впервые в жизни увидели домашнее поражение «красных» в дерби. Это Кабак и Кёртис Джонс. Они родились в 2000-м и 2001-м годах. Их команда уступала «Эвертону» дома в 1999-м.
Зато Карло Анчелотти – король.
- Теперь в копилке итальянца победы в миланском, туринском, мадридском и мерсисайдском дерби.
- А «Эвертон» в 2021-м году забил больше мячей на «Энфилде», чем сам «Ливерпуль».