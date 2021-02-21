«Ливерпуль» подписал контракт с сыном бывшего игрока «Эвертона» Фила Джагелки. 13-летний Зак заключил соглашение с «красными» перед мерсисайдским дерби.
Юный футболист выступает на позиции форварда и уже хорошо известен в академии «Ливерпуля». Он будет выступать за команду «красных» до 14 лет, сообщает Daily Star.
Чемпионат Англии
«Ливерпуль» не горел «Эвертону» дома с 1999-го. Цифры дерби
- Джагелка играл за «Эвертон» 12 лет – с 2007-го по 2019 год.
- Сейчас защитник выступает за «Шеффилд Юнайтед».
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