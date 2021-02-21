После подачи с углового чех боролся за мяч с защитником «шпор» Дэвинсоном Санчесом и не дал колумбийцу нормально пробить. Соучек врезался головой в колумбийца и упал на газон. Врачи «Вест Хэма» остановили кровотечение, и через несколько минут он вернулся на поле с пластырем на лбу.