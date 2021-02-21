Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек получил жутку травму во время матча 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
После подачи с углового чех боролся за мяч с защитником «шпор» Дэвинсоном Санчесом и не дал колумбийцу нормально пробить. Соучек врезался головой в колумбийца и упал на газон. Врачи «Вест Хэма» остановили кровотечение, и через несколько минут он вернулся на поле с пластырем на лбу.
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- После первого тайма счет 1:0 в пользу «Вест Хэма». Отличился Майкл Антонио на 5-й минуте.
- Соучек в этом сезоне провел 24 матча и забил 8 мячей.
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