«Тоттенхэм» уступил в матче 25-го тура чемпионата Англии лондонскому «Вест Хэму». «Шпоры» пропустили мячи от Микаэла Антонио и Джесси Лингарда и проиграли со счетом 1:2.

Эта встреча стала 50-й в чемпионате для главного тренера «ТТХ» Жозе Моуринью. В этих играх при Особенном «шпоры» набрали 81 очко. Это худший показатель Моуринью в 50 первых матчах национального первенства.

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Лучший результат Жозе – 126 баллов в лондонском «Челси» в сезонах-2004/05 и 2005/06. В «Порту» португалец набрал 124 очка, в мадридском «Реале» – 123. Чуть меньше Моуринью насобирал во второй приход в «Челси» (114), а также в миланском «Интере» (113).

Провалом в «Тоттенхэме» 58-летний тренер перебил антирекорд, который установил в «Манчестер Юнайтед». В полусотне первых матчей во главе «красных дьяволов» Моуринью набрал 95 очков – на 14 больше, чем сейчас в «шпорах». Об этом сообщил твиттер агентства Opta Sports.

«Тоттенхэм» после поражения от «Вест Хэма» сполз на восьмое место в чемпионате Англии.

В 2012 году после победы в Примере с «Реалом» Жозе Моуринью стал пятым тренером в истории, который завоевывал чемпионские титулы в четырех различных странах.

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