«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (0:1) в матче 25-го тура АПЛ и создал очень мало опасных моментов у ворот Эдерсона. Во время игры в твиттере бесновались фанаты лондонцев – они не могли понять, почему футболисты «Арсенала» игнорируют новичка команды Мартина Эдегора во время атак. Их претензии выглядят обоснованными.

Первую серьезную ошибку Эдегор совершил на 10-й минуте, когда получил мяч от Сака. Норвежец поторопился и моментально избавился от мяча: он хотел выдать передачу Пепе, но даже не посмотрел, что ивуариец закрыт. В итоге перспективная атака запоролась из-за разгильдяйства Мартина. После этого эпизода остальные «канониры» словно сговорились против норвежца и перестали ему пасовать.

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На 26-й минуте случился первый эпизод, когда логичнее всего было отдать мяч Эдегору. Сака атаковал слева, и норвежец был полностью открыт – он даже сам взмахивал руками, требуя передачу, но Сака предпочел перевести игру на правый фланг. Проблема в том, что пас на Пепе не вышел. Получилось ровно то же самое, что было в случае с самоим Эдегором – мяч перехватил защитник. После отскока Сака подобрал мяч, но не угомонился и попробовал еще раз забросить на Пепе, хотя Эдегор по-прежнему находился в свободном положении.

1 Фото: Other Agency

2 Фото: Other Agency

Уже через четыре минуты Тирни у левого угла штрафной встретил Канселу. Казалось бы, можно было развернуться, оценить обстановку и найти открытого партнера, но англичанин засандалил мяч на трибуны. Может, Эдегор тут и ни при чем, но его не держал никто из игроков «Сити» всю атаку, и Тирни не мог этого не заметить.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

В конце первого тайма появился момент у Пепе: ивуариец имел выбор, кому отдать передачу, Эдегору или оказвшемуся на позиции центрфорварда Бельерину. Не сложно догадаться, кого он выбрал. Когда мяч снова вернулся к Николя, вместо паса норвежцу последовал удар по воротам с острого угла. Шансов на гол было минимум, а Эдегор сорвал глотку, пытаясь докричаться до одноклубника.

4 Фото: Other Agency

«Арсенал» – «Манчестер Сити» Фото: Other Agency

Во втором тайме игроки «Арсенала» чаще делились мячом с норвежцем, но тот после первого пустого тайма потерял тонус. Как и в первой своей атаке, он терял мяч и запарывал и без того редкие перспективные начинания лондонцев.

Неудивительно, что xG «Арсенала» по итогам матча очень скудным – 0,39. В первом тайме все было еще хуже (0,12), в то время как «Манчестер Сити» выдал далеко не лучший показатель за сезон, но все равно полностью уничтожил хозяев. Манкунианцы наатаковали на 1,94, то есть были опаснее почти в 5 (!) раз.

Бойкот Эдегора – еще одна головная боль «Арсенала» и его главного тренера. У Артеты не получается сплотить команду, и неудачный процесс интеграции Мартина в команду – еще одно этому подтверждение. Если бойкот полузащитника продолжится, то совсем скоро он рискует превратиться в Месута Озила, которого тренер упрекал в слабой самоотдаче и игре на чистых мячах. И тогда уже никто не вспомнит, что норвежец очень старался, но его по какой-то причине игнорировали.

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