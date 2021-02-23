«Астон Вилла» запретила футболистам и персоналу играть в фэнтези АПЛ – таким образом за пределы клуба просочилась информация о травме полузащитника Джека Грилиша.
За два дня до матча против «Лестера» 25-летнего капитана синхронно исключили из состава Мэтт Таргетт, Нил Тэйлор и Конор Хурихэйн, а также аналитик Скотт Эди-Линфорт и физиотерапевт Роб Маршалл. Изменения в фэнтези-команде они произвели после того, как Грилиш не смог завершить тренировку.
The Times сообщает, что руководство «Астон Виллы» наложило запрет на фэнтези, несмотря на то, что информация могла покинуть пределы клуба и через иные источники. Другие клубы АПЛ заинтересовались кейсом и также изучают вопрос о том, могут ли игроки и сотрудники нечаянно выдать частную информацию.
- «Вилла» проиграла «Лестеру» со счетом 1:2.
- Бирмингемская команда идет на восьмом месте АПЛ, сыграв 23 матча. Отставание от лидирующего «Сити» (25 игр) – 23 очка.