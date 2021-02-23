«Астон Вилла» запретила футболистам и персоналу играть в фэнтези АПЛ – таким образом за пределы клуба просочилась информация о травме полузащитника Джека Грилиша.

За два дня до матча против «Лестера» 25-летнего капитана синхронно исключили из состава Мэтт Таргетт, Нил Тэйлор и Конор Хурихэйн, а также аналитик Скотт Эди-Линфорт и физиотерапевт Роб Маршалл. Изменения в фэнтези-команде они произвели после того, как Грилиш не смог завершить тренировку.

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The Times сообщает, что руководство «Астон Виллы» наложило запрет на фэнтези, несмотря на то, что информация могла покинуть пределы клуба и через иные источники. Другие клубы АПЛ заинтересовались кейсом и также изучают вопрос о том, могут ли игроки и сотрудники нечаянно выдать частную информацию.

  • «Вилла» проиграла «Лестеру» со счетом 1:2.
  • Бирмингемская команда идет на восьмом месте АПЛ, сыграв 23 матча. Отставание от лидирующего «Сити» (25 игр) – 23 очка.

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