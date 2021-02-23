Мэрия Ливерпуля одобрила строительство нового футбольного стадиона для «Эвертона». Арена вместимостью 52 тысячи зрителей и оценочной стоимостью 570 млн евро будет возведена в портовом районе Брэмли-Мур Док у реки Мерси.
В докладе городского совета сообщается, что предложения «Эвертона» пользуются широкой народной поддержкой и что общественные выгоды от такого строительства перевешивают ущерб культурному наследию. Клуб рассчитывает начать возведение стадиона не позже лета 2021 года. Ожидается, что строительство будет длиться три года, сообщает Sky Sports.
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- Стадион «Гудисон Парк», на котором сейчас играет «Эвертон», построен в 1892 году и был реконструирован 10 раз.
- Домашняя арена «ирисок» вмещает 39 414 зрителей.
(Фото: официальный сайт «Эвертона»)
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