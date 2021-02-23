Новая яхта владельца «Челси» Романа Абрамовича стоимостью 499 млн евро (44 миллиарда 778 миллионов рублей) скоро окончательно перейдет во владение олигарха.

Уже близится к завершению работа над 140-метровым Solaris, у которого будет восемь палуб и вертолетная площадка. Яхта, которая строится на верфи в немецком Бремерхафене, почти готова к ходовым испытаниям и будет передана Абрамовичу летом. В яхте будет 48 кают, вмещающих до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек. Внутри также найдется место для джакузи, пляжного клуба и спа, сообщает The Sun.

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  • Абрамович уже владеет одной суперяхтой Eclipse стоимостью 551 млн евро.
  • Русский олигарх приобрел «Челси» в 2003 году.

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