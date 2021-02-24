Крайний защитник «Лейпцига» Анхелиньо рассказал об отношениях с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. 24-летний латераль – воспитанник «Сити» и выступал на «Этихаде» с 2013 по 2018 гг. и с 2019 по 2021 гг.

«Пеп просто убил меня и мою уверенность в себе. После моего возвращения из Эйндховена обратно в «Манчестер», тренер уже сделал выводы обо мне после двух товарищеских матчей. Он даже не дал мне второго шанса. Так что я был счастлив, когда оказался в «Лейпциге». Здесь я важная часть команды.

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Разница между Юлианом Нагельсманном и Гвардиолой в том, что один дает мне уверенность и игровое время, а другой – нет. В «Лейпциге» я чувствую доверие с самого первого дня, клуб и тренер дают мне невероятный толчок в карьере. Сейчас я счастлив, что могу полноценно играть за «РБ», – сказал Анхелиньо в интервью Bild.

Испанец впервые оказался в «Лейпциге» зимой 2020-го – его отдали в аренду стоимостью в 2 миллиона евро. Летом 2021 года немецкий клуб выкупил защитника за 18 млн евро, игрок подписал контракт до окончания сезона-2024/25.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он выиграл два чемпионата и Кубок Англии, а также три Кубка Лиги и два Суперкубка страны.

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