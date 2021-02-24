В матче 25-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» травму получил капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Полузащитник поднялся после повреждения без помощи врачей и вернулся в игру, но через несколько мгновений попросил замену.

По информации The Athletic, травма оказалась серьезной: правда, продолжительность восстановления англичанина пока еще не определена окончательно. Ситуация прояснится в ближайшие дни, но возвращение Джордана не произойдет раньше 4-6 недель. И это при наилучшем стечении обстоятелятельств: есть опасения, что возвращение Хендерсона затянется, а срок восстановления составит 12 недель. Это оставит англичанина вне игры до конца сезона АПЛ и вынудит пропустить чемпионат Европы.