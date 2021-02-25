У вратаря «Ливерпуля» Алиссона погиб отец – мужчина ушел из жизни в Бразилии, утонув в озере.
ESPN со ссылкой на местную полицию сообщает, что тело 57-летнего Жозе Беккера нашли в полночь 25 февраля в озере рядом с городом Ринкао-до-Инферно, следов насилия не обнаружили. Ранее мужчина пропал около 17:00, плавая в районе дамбы.
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O Globo сообщает, что отец Алиссона скрылся под водой как раз после того, как нырнул с дамбы.
- 28-летний Алиссон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.
- С мерсисайдским клубом вратарь стал чемпионом и обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.
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