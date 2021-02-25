Инсайдер телеканала RAI Чиро Венерато прокомментировал будущее экс-тренера «Ювентуса» и «Челси» Маурицио Сарри.

«Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже звонил Маурицио. Знаю, что тренер никогда не подтвердит эту информацию, но это правда. Тренер скажет «Неаполю» да при трех условиях. Во-первых, ему нужна ясность, не должно быть проблем с сокращением бюджета. Де Лаурентис следует быть честным с фанатами, никаких обещаний скудетто.

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Во-вторых, экономика – Маурицио в любом случае нужна адекватная зарплата. И в-третьих, воссоединение со [спортивным директором клуба Кристиано] Джунтоли и [помощником спортдира Джузеппе] Помпилио – двумя людьми, которым тренер больше всего доверяет.

Но важно понимать, что это будет только в следующем сезоне. «Челси» после увольнения Фрэнка Лэмпарда тоже связывался с Сарри. Марина Грановская, в частности, боролась за приглашение итальянца. Он уже согласился на работу на «Стэмфорд Бридж», но Роман Абрамович лично заблокировал сделку.

Жена с сыном подталкивают Маурицио к возвращению в Неаполь», – сказал Венерато в эфире радио Kiss Kiss (цитата по Areanapoli).

Маурицио Сарри возглавлял «Челси» в сезоне-2018/19, выиграл с «синими» Лигу Европы и ушел в туринский «Ювентус».

Сарри работал в «Наполи» с 2015 по 2018 гг. и покинул клуб после конфликта с владельцем Аурелио де Лаурентисом.

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