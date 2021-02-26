Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перевел 150 тысяч евро из собственных денег благотворительному фонду Open Arms. Средства пойдут на срочный ремонт лодки, переправляющей беженцев по Средиземному морю.

Тренер также пригласил основателя организации Оскара Кэмпса на встречу с футболистами «Сити» – некоторых из них до слез растрогали рассказы мецената. Гвардиола дал обещание присоединиться к Кэмпсу и его команде в одной из миссий на море.

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«Open Arms делает великолепную работу, помогая защитить наиболее уязвимых людей в обществе. Многие из тех, кто ищет убежища, попадают в невообразимо трудные ситуации: часто сталкиваются с болезнями, разлукой с семьей и, во многих случаях, теряют жизнь. Open Arms создала основу для защиты таких людей. Я хочу сделать все возможное, чтобы эта ценная работа продолжалась», – цитирует Гвардиолу The Athletic.

Пеп поддерживает организацию и во время матчей: на скамейке он иногда появляется в худи с логотипом Open Arms.

«Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ с 59 очками после 25 игр.

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