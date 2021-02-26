Стало известно, сколько зарабатывают футболисты «Ливерпуля» – в британских медиа появилась информация об окладах мерсисайдцев.
Самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» оказался Мохамед Салах, который получает 200 тысяч фунтов в неделю. На втором месте – Тьяго Алькантара, он получает чуть больше 192 тысяч. Третьим стал Роберто Фирмино, который каждую неделю обогащается на 180 тысяч фунтов. Меньше всех в основной команде получает Кёртис Джонс – 6 731 фунт в неделю, это почти в 30 раз меньше, чем у Салаха, сообщает The Sun.
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- «Ливерпуль» идет на шестом месте в таблице АПЛ. Клуб проиграл четыре матча подряд в национальном чемпионате.
- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Клоппа обыграла «Лейпциг» со счетом 2:0.
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