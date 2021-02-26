Самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» оказался Мохамед Салах, который получает 200 тысяч фунтов в неделю. На втором месте – Тьяго Алькантара, он получает чуть больше 192 тысяч. Третьим стал Роберто Фирмино, который каждую неделю обогащается на 180 тысяч фунтов. Меньше всех в основной команде получает Кёртис Джонс – 6 731 фунт в неделю, это почти в 30 раз меньше, чем у Салаха, сообщает The Sun.